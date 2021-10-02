«العناني» يشدد على ظهور الأقصر بالشكل الذي يليق بمكانتها في احتفالية طريق الكباش (صور)

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، على ضرورة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الكشف عن طريق المواكب الملكية، والمعروف باسم طريق الكباش، في التوقيتات الزمنية المحددة لها، والعمل على ظهور مدينة الأقصر، بالصورة التي تليق بمكانتها الحضارية والسياحية أمام العالم في الاحتفالية التي من المقرر تنظيمها خلال الفترة المقبلة.

جولة وزير السياحة بالأقصر

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مشروع الكشف عن طريق المواكب الملكية، وذلك للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للاحتفالية المقرر إقامتها بالأقصر.

إحياء طريق المواكب الملكية

واستهل الوزيران الجولة، بمتابعة الأعمال الجارية لإحياء طريق المواكب الملكية، وأشار الدكتور خالد العناني إلى أهمية الالتزام بالهوية البصرية للأقصر في كافة المشروعات والأعمال الجارية خاصة طلاء المنازل والواجهات والميادين، وذلك ضمن الرؤية الفنية للاحتفالية لتضم أيضا الديكورات والعناصر الفنية والمواد الدعائية التي تستخدم لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر، وكذلك تصميمات الملابس والأزياء التي يرتديها المشاركون في الاحتفالية، والموسيقى المصاحبة لها، بهدف إضافة هوية موحدة لمدينة الأقصر بكاملها، باعتبارها مدينة سياحية.

وأضاف وزير السياحة، أنه يتم تجهيز بعض الأماكن على طريق المواكب الملكية لتكون معرضا للصور النادرة، والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الأثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة.

وشملت الجولة أيضًا، تفقد الكوبري الزجاجي الذي أقامته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على الضفة الشرقية للنيل أمام معبد الأقصر ليحمي بقايا المرسى الأثري للمعبد، والذي انتهى مرممو المجلس الأعلى للآثار من أعمال تنظيفه وترميمه وإعادة تركيب الأحجار المتساقطة منه، والذي كانت ترسو به مراكب الاحتفال بعيد الإبت.

مرسى وزارة السياحة والآثار للفنادق العائمة

كما تفقد الدكتور خالد العناني والوفد المرافق له من قيادات الوزارة، مرسى وزارة السياحة والآثار للفنادق العائمة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره وإعادة تهيئته وتسليمه للوزارة.

واستمع الوزير إلى شرح حول كافة الأعمال التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية، والتي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفقا لبرتوكول التعاون الموقع بين الهيئة والوزارة.

وشملت أعمال التطوير، والتي بدأت في نوفمبر 2019، عمل شبكة خاصة بالصرف للمراكب النيلية بطول المرسى، بالإضافة إلى عمل شبكة خاصة بالحريق.

وفيما يتعلق بالناحية الجمالية، تم عمل جداريات من الفنون الجميلة تعتمد فكرتها على الدمج بين الخط العربي وصور الرجل والمرأة المصرية من مصر القديمة، ومن صعيد مصر مع توظيف المناظر الطبيعية الخلابة ورموزها الجميلة كالنخيل والمراكب الشراعية، فضلا عن عمل جداريات البوليستر، والتي تقوم بشكل أساسي على مشاهد من حياة المصري القديم في الحضارة الفرعونية، وهي مزودة بإضاءة لإبراز جمالها ليلا، بالإضافة إلى تبليط الأرضيات باستخدام الرخام والجرانيت والبازلت الأسود وعمل أحواض زراعات تحتوى على أشكال متنوعة، وتزويد المرسى بـ17 برجولة خشبية و6 أكشاك مزينة بنقوش تحمل طابع الهوية البصرية المميز لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى وضع سلال للمهملات.

وينقسم المرسى إلى قسمين؛ الأول بطول 450 مترا، ويسع 5 أرصفة لرسو الفنادق العائمة، والثاني بطول 730 مترًا، ويسع لـ 6 أرصفة لرسو الفنادق العائمة، وبه 69 محلًا جاهزًا لاستقبال الفنادق العائمة.