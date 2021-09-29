وزير السياحة يلتقي السفير البريطاني بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، السفير جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة الذي تولى مهام منصبه خلفا للسفير جيفري آدامز، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

وتناول اللقاء، بحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين، في مجالي السياحة والآثار، خاصة فيما يتعلق بدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من إنجلترا، خاصة في ظل رفع اسم مصر من القائمة الحمراء.

ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد العناني المجهودات التي تقوم بها مصر حاليا لتبني أنماط وأنشطة سياحية جديدة، مثل سياحة المغامرات، ودمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتح السياحة الثقافية، وذلك من خلال عدة عناصر من بينها ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل.

ولفت العناني، إلى المساهمة في زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحي المصري، وخلق منتج سياحي متكامل، لأول مرة يجمع بين الاستمتاع بعنصر الترفيه والشواطئ والآثار المصرية معا، ويجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية فريدة ومميزة ويعطيه فرصة للاستمتاع بالأنماط السياحية المختلفة خلال زيارته لمصر.

استعدادات الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون

وعلى صعيد مجال العمل الأثري، بحث الجانبان إمكانية توقيع اتفاقية تفاهم مشتركة بين البلدين في مجال استرداد الآثار المسروقة والمهربة بطريقة غير شرعية.

كما أطلع الوزير السفير البريطاني، على الاستعدادات الخاصة بالاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.