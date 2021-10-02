وزيري: افتتاح طريق الكباش في نوفمبر تزامنا مع العيد القومي للأقصر

أكد الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أنه سيجرى افتتاح طريق الكباش خلال نوفمبر المقبل، بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة الأقصر، موضحًا: «المحافظة تعيش في عيد منذ أشهر، حيث يُجرى تلوين العمارات بلون موحد، وهو لون الآثار البيج، كما يتم الاعتناء بالبلورات والأسفلت والطرق وكلها تشهد صحوة غير عادية وملفتة للنظر تماما».

وأضاف وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض عبر شاشة «صدى البلد»، أن الحفائر وأعمال الترميم مستمرة وستظل مستمرة، كما يتم التعامل مع التكلسات وعوامل التعرية، بالإضافة إلى إظهار نقوش وألوان لأول مرة منذ بعض مئات من السنوات.

الاحتفال سيبهر العالم

وتابع أمين عام المجلس الأعلى للآثار: «استطعنا أن نبهر العالم بكل الإنجازات في الأقصر وأسوان، وافتتاح طريق الكباش سيكون عالميا، وسنبهر العالم مثلما فعلنا في موكب المومياوات، وستشارك محافظة بالكامل في هذه الاحتفالية».

سبب العيد القومي للأقصر

وواصل: «تزامنا مع أعياد الأقصر القومية سنبهر العالم»، لافتًا إلى أن العيد القومي للأقصر 4 نوفمبر من كل عام لأنه يوم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، والحفلة ستكون أكثر من رائعة.

طلاء 80% من البيوت

وفي وقت سابق، أوضح العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعمال طلاء كل المنازل المواجهة لطريق الكباش الأثري، والمنازل التي توجد في منطقة «نجع أبو عصبة» أمام طريق الكباش، يجرى تنفيذها في الوقت الحالي باللون البيج، إذ تجاوزت نسب التنفيذ لأعمال الطلاء لهذه المنازل نحو 80%.