انتهاء طلاء 80% من المنازل في طريق الكباش استعدادا لافتتاحه

تستمر أعمال طلاء واجهات المنازل الأمامية المحيطة بطريق الكباش الفرعوني الذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر، داخل محافظة الأقصر السياحية، كما يتم تنفيذ العديد من أعمال تنظيف داخل الطريق الأثري وإزالة الحشائش من بعض المناطق داخل الطريق، ويأتي ذلك تمهيدًا لافتتاح الطريق رسميًا قبل نهاية العام الجاري بحضور عدد كبير من القادة الدوليين والمحليين من مختلف الدول حول العالم، لحضور حفل الافتتاح الضخم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تنفيذ 80% من طلاء المنازل بـ الكباش

وأوضح العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه أعمال طلاء جميع المنازل المواجهة لطريق الكباش الأثري، والمنازل الموجودة في منطقة «نجع أبو عصبة» أمام طريق الكباش، تتم حاليًا باللون البيج، حيث تخطت نسب التنفيذ لأعمال الطلاء لهذه المنازل نحو 80% من إجمالي عدد المنازل الموجودة بطول طريق الكباش الفرعوني.

توجيهات رئاسية بسرعة التنفيذ

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، باستمرار عمليات طلاء المنازل المواجهة لطريق الكباش، فضلًا عن إزالة الإشغالات والمخلفات المحيطة بالطريق، مع استمرار أعمال النظافة بشكل دوري تحت قيادة رؤساء الأحياء داخل مدينة الأقصر لسرعة الانتهاء من الأعمال بشكل عام قبل الموعد الرسمي لافتتاح طريق الكباش.

وفي تصريحات له، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل دائم بما يحدث من تطوير وأعمال داخل طريق الكباش الأثري، لافتًا، إلى وجود توجيهات رئاسية باستعادة وجه الأقصر الحضاري مع رفع كفاءتها بشكل ورعة تنفيذ المشروع.