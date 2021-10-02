حماة الوطن: انتقاء المتميزين بالقضاء المصري خطوة لبناء الدولة الحديثة

هنأ الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقضاة مصر، بمناسبة يوم القضاء المصري، وذلك تقديرا لدور المؤسسة الوطنية العريقة، مشيرا إلى أن انتقاء المتميزين من القضاة، يسير في خط متوازٍ مع بناء الجمهورية الجديدة لإرساء قواعد العدل بين أبناء الشعب الواحد.

سليمان: اختيار يوم القضاء بالتزامن مع احتفالات أكتوبر تقدير من القيادة السياسية للقضاة

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، أن اختيار الرئيس الاحتفال بيوم القضاء بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر، يعبر عن تقدير القيادة السياسية لعموم قضاة مصر، وشهادته لهم بالكفاءة والحيادية، التي تتمتع بها دائما منظومة القضاء، لافتا إلى أن رسائل الرئيس اليوم، كانت قوية ومطمئنة للجميع.

قضاء مصر سيظل شامخا بسبب اهتمام القيادة السياسية

وأوضح أن قضاء مصر سيظل شامخا، بسبب اهتمام القيادة السياسية بتدعيمه وتطويره، وتخصيص يوم للقضاء المصري، ما يؤكد تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لدور هذه المؤسسة الوطنية والعريقة، بصروحها العظيمة التي أرست لقواعد العدل في مصر، ما يتماشى مع منظومة الجمهورية الجديدة.

وأكد المتحدث باسم «حماة الوطن»، أن الإعلان عن مدينة العدالة، شيء في منتهى الرقي، ورسالة للعالم بأن مصر دولة تنمو بقوة، وتسير في طريق جيد وصحيح، «الرئيس خلال الاحتفالية تحدث عن المستشار الجليل عدلي منصور، وكان حوارا يحمل الكثير من الحب والمودة لرجل حمل المسؤولية في أصعب فترات مصر».

وتابع: «نفخر بما تقوم به القيادة السياسية من تطوير في هذا القطاع، وما يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في تدعيمه للسلك القضائي، بالإضافة إلى تمكين المرأة في كل المجالات التى أصبحت تدير بعض الهيئات القضائية، وأكد على أن نساء مصر دائما ما يقدمون الدعم لكل مؤسسات الدولة».