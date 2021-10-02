السيسي للقضاة: ميراثكم زاخر بالسمعة الطيبة وحاضركم مخلد بأحكام صانت الدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية في بناء دولة القانون التي كفل الدستور لها استقلال السلطة القضائية، وجعل هذا الاستقلال حائلا دون التدخل في أعمالها أو التأثير عليها لضمان صدور الأحكام القضائية؛ وفقا لقواعد الإنصاف والحماية للمتقاضين، موضحا أنه لا شك أن تحصين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة يعزز من رسالة السلطة القضائية السامية.

السيسي: أحكامكم صانت الدولة

ووجه «السيسي»، خلال كلمته في احتفالية يوم القضاء المصري، اليوم السبت، حديثه للقضاة قائلا: «إن ميراثكم القضائي زاخر بالسمعة الطيبة، وحافل بالأعمال المشهودة، وحاضركم مخلد بأحكام صانت الدولة، وحمت المجتمع وأدانت الخارجين على القانون، وأطلقت سراح الأبرياء، ولا تبتغون من وراء ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فليكن مسلككم قدوة لغيركم وأداؤكم كاشفا عن قدرتكم، وحكمكم فارق بين الحق والظلم».

التضحيات السياج للحفاظ على الدولة

وتابع: «واعلموا أن ما تقدمونه من تضحيات وجهد بجانب أشقائكم في القوات المسلحة والشرطة، وكل مؤسسات الدولة وسائر فئات الشعب هو السياج المتين للحفاظ على بلدنا».

وواصل: «المرحلة الراهنة تقتضي على الجميع العمل الجاد وتغليب مصلحة الوطن والوعي بحقيقة ظروفنا، وما يجري حولنا حتى يكون مستقبلنا بأيدينا وطريقنا مأمونا ووطننا محفوظا لتحيا مصر دائما في عزة؛ بعقول حكمائها وسواعد أبنائها ورعاية ربها».