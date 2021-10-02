«حماة وطن»: القيادة السياسية أرست مفهوم دولة العدل والقانون

هنأ عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، كل أعضاء الجهات والهيئات القضائية المرموقة، في يوم القضاء المصري، وذلك بعدما عملت القيادة السياسية على إرساء مفهوم إنجاز وتسهيل عمل القضاه والقضايا، والإعلان عن مدينة العدالة وتمكين المراة المصرية في القضاء.

قضاء مصر سيظل شامخا

وأوضح «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن قضاء مصر سيظل شامخا بسبب اهتمام القيادة السياسية بتدعيمه وتطويره وتخصيص يوم للقضاء المصري، ما يؤكد تقدير الرئيس السيسي لدور هذه المؤسسة الوطنية والعريقة بصروحها العظيمة والتي أرست لقواعد العدل في مصر.

القضاء المصري يطبق العدالة الناجزة

وأوضح أن إطلاق تلك الاحتفالية بالقضاء المصري لأول مرة يؤكد على حرص القيادة السياسية على دعم المنظومة القضائية، عبر إصدار العديد من القرارات بهدف الإسراع من توقيت التقاضي من أجل التسهيل على المواطنين، وتحقيق أعلى درجات العدالة الناجزة، وكذا العمل على تعديل بعض التشريعات التى كانت تعيق عملية التقاضي فيما سبق.

وأكد أن اختيار الرئيس السيسي الاحتفال بيوم القضاء بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر، يعبر عن تقدير القيادة السياسية لعموم قضاة مصر، وشهادته لهم بالكفاءة والحيادية التي دائما ما تتمتع بها منظومة القضاء، حيث أن رسائل الرئيس اليوم كانت قوية ومطمئنة للجميع.

وأضاف: نفخر بما تقوم به القيادة السياسية من تطوير في هذا القطاع، وما يقدمه الرئيس السيسي في تدعيمه للسلك القضائي، بالإضافة إلى تمكين المرأة في كل المجالات التى أصبحت تدير بعض الهيئات القضائية، وأكد على أن نساء مصر دائما ما يقدمون الدعم لكل مؤسسات الدولة.