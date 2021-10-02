حظر دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا المصالح الحكومية بالإسماعيلية

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، قراراً رقم 629 لسنة 2021، بتكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى التابعة لهم، والمديريات الخدمية وجميع المصالح الحكومية، باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حظر دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا للجهات الحكومية، اعتباراً من 15 أكتوبر الجاري، تفعيلاً للكتاب الدوري لرئيس مجلس الوزراء، الصادر لجميع الوزراء والمحافظين، لاستصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول المترددين على الأماكن الحكومية دون تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

محافظ الإسماعلية: رؤساء المصالح الحكومية يتحملون مسؤولية مخالفة القرار

وتابع محافظ الإسماعيلية، في بيان صحفي صدر عن مكتبه اليوم السبت، أن رؤساء المصالح الحكومية في المحافظة يتحملون المسئولية كاملةً، في حالة مخالفة قرار حظر المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا، ويعمل بهذا القرار فور صدوره، بحيث يبدأ تطبيق الإجراءات فعلياً اعتباراً من يوم 15 أكتوبر الجاري.

منع دخول العاملين غير المطعمين بلقاح كورونا

كما أصدر محافظ الإسماعيلية قراراً رقم 628 لسنة 2021، بتكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى التابعة لهم والمديريات الخدمية وجميع المصالح الحكومية، بمنع دخول جميع العاملين لديهم، إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، اعتباراً من 15 أكتوبر 2021، ويعتبر الموظف متغيباً عن علمه حتى حصوله على اللقاح، أو تقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام، وتحمل المسؤولية كاملة في حالة مخالفة ذلك.

وشدد مجلس الوزراء، في اجتماع سابق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على منح تطعيم الموظفين بلقاح كورونا، ومنع الموظفين الممتنعين من دخول عملهم وممارسة مهامهم إلا بعد التطعيم، ويُعتبر الممتتنع عن التطعيم منقطعاً عن العمل ويعرض نفسه للفصل، كما شدد مجلس الوزراء على ضرورة حصول المواطنين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.