تعرف على خريطة قوافل توزيع لقاح كورونا المتنقلة في دمياط خلال أسبوع

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور سيد عبدالجواد، خريطة تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، بداية من اليوم السبت الموافق 2 أكتوبر وحتى يوم الجمعة 8 أكتوبر.

ومن المقرر انطلاق قافلة تطعيم المواطنين بـ«لقاح فيروس كورونا» من الإدارات الخمس بالمحافظة، كالتالي:

إدارة دمياط الصحية

- أيام السبت والأحد والخميس 2 و3 و7 أكتوبر: التلقيح أمام مجمع المصالح من التاسعة صباحا للتاسعة مساء.

- الاثنين والثلاثاء 4 و5 أكتوبر: التلقيح في شارع المدرسة بالسنانية من 9 صباحا للتاسعة مساء.

- الأربعاء الموافق 6 أكتوبر: التلقيح بشركة الغاز من التاسعة صباحا للتاسعة مساء.

إدارة كفر سعد الصحية

- السبت الموافق 2 أكتوبر: التلقيح من التاسعة صباحا للتاسعة مساء بالوحدة الصحية بالعباسية.

- الأحد الموافق 3 أكتوبر: تلقيح الجرعة الثانية من التاسعة صباحا للتاسعة مساء بالغرفة التجارية.

- الاثنين 4 أكتوبر: في الوحدة الصحية بالتوفيقية من التاسعة صباحا للتاسعة مساء.

- الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر: الجرعة الثانية بشركة سيجاس من التاسعة صباحا للتاسعة مساء.

- الأربعاء الموافق 6 أكتوبر: الوحدة الصحية بالسوالم من التاسعة صباحا للتاسعة مساء.

- الخميس الموافق 7 أكتوبر: الوحدة الصحية بالمركز الحضري من التاسعة صباحا للتاسعة مساء.

- الجمعة الموافق 8 أكتوبر: الوحدة الصحية بالمركز الحضري من التاسعة صباحا التاسعة مساء.

إدارة كفر البطيخ الصحية

- أيام السبت والأحد والخميس والجمعة 2 و3 و7 و8 أكتوبر: حديقة دمياط الجديدة أمام جهاز التعمير من التاسعة صباحا للتاسعة مساء.

- الاثنين والأربعاء 4 و6 أكتوبر: في جمعية المستثمرين من التاسعة صباحا للتاسعة مساء.

- الثلاثاء 5 أكتوبر: بشركة كهرباء كفر البطيخ من التاسعة صباحا للتاسعة مساء.

إدارة فارسكور الصحية

- السبت الموافق 2 أكتوبر: الوحدة الصحية بالرحامنة من التاسعة صباحا للتاسعة مساء.

- الأحد 3 أكتوبر: الوحدة الصحية بتفتيش السرو من التاسعة صباحا للتاسعة مساء.

- الاثنين الموافق 4 أكتوبر: الوحدة الصحية بالغنيمية من التاسعة صباحا للتاسعة مساء.

- الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر: الوحدة الصحية بكرم ورزوق من التاسعة صباحا للتاسعة مساء.

- الأربعاء و الخميس الموافق 6 و7 أكتوبر: بالوحدة الصحية بشرباص من التاسعة صباحا للتاسعة مساء.

- الجمعة الموافق 8 أكتوبر: بالوحدة الصحية بكفر العرب من التاسعة صباحا للتاسعة مساء.

إدارة الزرقا الصحية

- السبت الموافق 2 أكتوبر: الوحدة الصحية بدقهلة السوق من التاسعة صباحا للتاسعة مساء.

- الأحد الموافق 3 أكتوبر: بالوحدة الصحية بميت الخولى من التاسعة صباحا للتاسعة مساء.

- الاثنين الموافق 4 أكتوبر: بالوحدة الصحية بالزرقا من التاسعة صباحا للتاسعة مساء.

- الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر: بالوحدة الصحية بشرمساح من التاسعة صباحا للتاسعة مساء.

- الأربعاء الموافق 6 أكتوبر: بالوحدة الصحية بسيف الدين من التاسعة صباحا للتاسعة مساء.

- الخميس الموافق 7 أكتوبر: بالوحدة الصحية بالسرو من التاسعة صباحا للتاسعة مساء.

- الجمعة الموافق 8 أكتوبر: بالوحدة الصحية بالسلام من التاسعة صباحا للتاسعة مساء.

وأشارت المديرية، إلى أنه يشترط عدم الحصول على موعد في المراكز الثابتة بالمحافظة ويستثنى من توزيع لقاح كورونا في المراكز السابق ذكرها المواطنين الراغبين في السفر، حيث أنه جرى تخصيص مراكز خاصة بهم لتوزيع اللقاح.