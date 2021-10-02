وزير العدل: تطبيق «تجديد الحبس عن بعد» لأول مرة في المحاكم الابتدائية

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه جرى البدء في تطبيق تجديد الحبس عن بعد، وأصبح يطبق بجميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية لأول مرة بدلًا من الانتقال بين المحكمة والسجن، موضحًا أن تجديد الحبس عن بعد أسهم في انتظام العمل بالمحاكم، ووفر في تكلفة النقل، وأسهم أيضا في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، كما أن هناك إمكانية لإقامة الدعوى القضائية عن بعد من مكتب المحامي، وجرى التطبيق في 15 محافظة.

اليوم أجريت تجربة عملية تقاضي كاملة عن بعد

وأضاف «مروان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على «TeN»، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن اليوم جرت تجربة عملية تقاضي كاملة عن بعد، بدءًا من إقامة الدعوى وحتى صدور الحكم، ويكون اللقاء عبر الشاشات فقط، موضحًا أن هناك آلية تجري تجربتها لتحويل الكلام الشفوي لنص مكتوب بالمحاكم المصرية، لافتًا إلى أنه أجريت تجربة أولى ونجحت بنسبة 82%، والتجربة الثانية نجحت بنسبة 93%، وسيجري التطبيق بمجرد وصول نسبة نجاح التجربة إلى 100%.

حضور السيسي وكبار رجال الدولة احتفالية عيد القضاء أمر غير مسبوق

وأوضح وزير العدل، أن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استقلالية القضاء وعدم التدخل في أحكامه يتماشى تمامًا مع ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تؤكد احترام القضاء وتنفيذ أحكامه، وتأكيد لدور القضاء في تحقيق السلام المجتمعي، وردع الخارجين على القانون وخروج الأبرياء، كما أن انضمام المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة قرار تاريخي تصدى له الرئيس السيسي، بإرادة سياسية من حديد، وهذا اليوم يوم تاريخي، ومجرد اعتماد احتفالية عيد القضاء، وحضور الرئيس وكبار رجال الدولة أمر غير مسبوق.