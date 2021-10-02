«الصحة»: استقبال شحنة جديدة من لقاح كورونا خلال أيام لهذه الفئة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن استعداد الوزارة لاستقبال شحنة جديدة من لقاحات كورونا، والخاصة بالمسافرين، خلال الأيام القليلة المقبلة.

لقاحات كورونا المخصصة للسفر

وتابع المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لقاح فايزر ومودرنا جونسون تم تخصيصهم كلقاحات للمسافرين، وذلك في إطار حرص الدولة على تنوع مصادر اللقاحات بها.

وأضاف المصدر، أن وزارة الصحة قللت المدة الزمنية بين جرعتين لقاح أسترازينكا من 3 أشهر إلى 28 يومًا، وذلك بسبب تسهيل مهمة السفر على المواطنين، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصلت مع منظمة الصحة العالمية بشأن هذا الأمر وتم الموافقة عليه.

الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة، المواطنين، بضرورة الإسراع في التسجيل لتلقي لقاح كورونا؛ للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري، وفقا للخطة الموضوعة لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر.

وطالبت الوزارة، المواطنين، بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة، وفي حال أخذ اللقاح لابد من الاستمرار في اتباع التدابير الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس، حيث أن اللقاح لا يعطي مناعة تصل إلى ١٠٠%، ولكن يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة أو شديدة الخطورة.