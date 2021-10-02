الصحة تحدد أماكن تلقيح طلاب الجامعات بالقليوبية دون تسجيل

ناشدت وزارة الصحة والسكان جميع طلاب الجامعات والمعاهد العليا «الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية» سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح بـ1100 مركز على مستوى الجمهورية، أو التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركزا تم تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد حفاظًا علي صحة وسلامة الطلاب.

تجهيز 270 مركز شباب

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن أماكن تلقي لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأزهرية والأهلية، موضحة أنه يمكن لجميع الطلاب الجامعيين التوجه إلى أقرب مركز شباب من ضمن 270 مركزًا جرى تجهيزها لتسجيل وتطعيم طلاب الجامعات، دون التسجيل مسبقًا على الموقع الإلكتروني، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

أماكن تلقي اللقاح لطلاب الجامعات بالقليوبية

وحددت الصحة والسكان 9 مراكز شباب لطلاب الجامعات للحصول على لقاح كورونا دون تسجيل في محافظة القليوبية، وهما:

ـ مركز شباب السلام للمعوقين.

ـ مركز شباب كفر شكر.

ـ مركز شباب بيجام شبرا الخيمة.

ـ مركز شباب قليوب الرياضي.

ـ مركز طبي مسافرين الشباب.

ـ مركز شباب مدينة الخانكة.

ـ مركز شباب شباب طوخ.

ـ مركز شباب القناطر الخيرية.

ـ مركز شباب شبين القناطر.

شهادات «QR Code» مجانًا للطلاب

وأشارت الصحة إلى أن إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتي تحمل رمز الاستجابة السريع «QR Code» تصدر مجانًا لجميع طلاب الجامعات المصرية، كما أنه جار الانتهاء من إطلاق التطبيق الإلكتروني «Egypt Health Passport»، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، والذي يتضمن خاصية تعمل على إظهار موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أن الطالب لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى أن الطالب حصل على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.