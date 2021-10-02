«التعليم» تعلن تفاصيل صرف حافز الإدارة استعدادا للدراسة

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات بشأن كثرة الاستفسارات التي ترد من الإدارات التعليمية، بخصوص حافز الإدارة المدرسية الموجود لكل وكيل بهذه المدارس، طبقا للمعدلات المحدد بها عدد الوكلاء، وطبقا لعدد فصول المدرسة، موضحة أنه يتم صرف هذا الحافز لكل من يشغل مدير مدرسة أو وكيل مدرسة بصفة أصلية أو ندبا أو تكليفا، ووفقا لمعدلات وظائف الإدارة المدرسية بالمراحل التعليمية الواردة بالمادة ( 11 ) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 478 لسنة 2012 المعدلة بالقرار رقم 1764 لسنه 2020.

وأضافت الوزارة، في مستند رسمي لها حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه في حالة حضور مدير المدرسة أو وكيل المدرسية أقل من 18 يوما عمل، يتم الحرمان من الحافز بالكامل.

«التعليم»: الدراسة في المدارس ستكون كل أيام الأسبوع

وفي سياق منفصل، كثفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن الاستعدادات النهائية للوزارة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحًا أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية، وتخصيص لجنة لمتابعة الإجراءات الصحية في المدارس.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسة في المدارس ستكون كل أيام الأسبوع، منوها إلى أن المنصات التعليمية التي جرى توفيرها من قبل الوزارة تعتبر مكملة لحضور الطلاب في المدارس، مثل منصة حصص مصر التعليمية ومنصة البث المباشر ومنصة إدارة التعلم، مشددًا على الطلاب بضرورة الاستفادة منها.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة حريصة على الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين والإداريين، مؤكدًا أن الوزارة كثفت من جهودها للانتهاء من جميع أعمال التطعيم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، موضحاً أن الوزارة حريصة على صحة كل أطراف العملية التعليمية، وانتظام الدراسة ليتثنى للطلاب الاستفادة منها في المدارس، لافتا إلى تفعيل مجموعات التقوية وجميع الأنشطة المدرسية.

تعليمات هامة قبل بدء العام الدراسي الجديد

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن تفاصيل العام الدراسي الجديد وأصدرت مجموعة من التعليمات:

- تشجيع الطلاب على الحضور للمدارس، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي.

- حظر استخدام أي مقررات دراسية غير المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.

- الالتزام بالمعايير والضوابط المقررة بشأن اختيار مديري ووكلاء المدارس والموجهين الفنيين.

- التأكيد على ضرورة سد العجز في جميع التخصصات بمختلف المراحل التعليمية.

- عقد لقاءات دورية مع أولياء الأمور والاستماع لمقترحاتهم.

- ضرورة الاهتمام بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

- تشجيع الطلاب على توظيف كافة المنصات التعليمية.

- الالتزام بشروط القبول بالصفوف الأولى بالمراحل الابتدائية ورياض الأطفال.

- حظر تكليف مرحلة رياض الأطفال بأي واجبات منزلية.