هل يحق لطالب الثانوية تغيير اللغة الثانية عند إعادة السنة؟ «التعليم» تجيب

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه لا يحق لطالب الثانوية العامة تغيير اللغة الأجنبية الثانية عند إعادة السنة الدراسية كاملة، مؤكداً أن اللغة تراكمية ويختارها الطالب اعتباراً من الصف الأول الثانوي وعلى أساس ذلك يكون الطالب لديه معرفة كاملة بالمنهج الدراسي على مدارس 3 سنوات كاملة.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطالب يدرس اللغة الثانية اعتباراً من الصف الأول الثانوي، وهو ما يعيق تغييره للغة أخرى في نهاية المرحلة الثانوية، مؤكداً أن اللغة تراكمية ويجب على الطالب الاستفادة منها بشكل جيد خاصة من خلال المنصات التعليمية التي جرى توفيرها في الفترة الأخيرة بكثرة.

وتابع المصدر بأن اللغة الثانية اختيارية في الصف الأول الثانوي، ويتعلمها الطالب تباعاً في كل سنة دراسية، موجهاً نصيحته للطلاب الذين يرغبون في تغيير اللغة لأنها صعبة، بأنه يجب عليهم التدريب بشكل مكثف على مفرداتها.

«التعليم»: فحص تظلمات الثانوية العامة للدور الثاني يدويا

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت نتيجة امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني، وأكدت أن الامتحانات عقدت ورقياً بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحة أنه جرى فتح باب التظلمات أمام الطلاب مقابل 300 جنيه للمادة الواحدة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن التظلمات يجري فحصها يدوياً للتأكد من أن ورقة الإجابة تخص الطالب أولاً ثم التأكد من تصحيح جميع الأسئلة وجمع الدرجات للطالب.

«شوقي»: الدراسة في موعدها وتفعيل الحضور والغياب

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة كثفت من جهودها استعدادا للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكداً أن الدراسة حضورية في موعدها دون أي تأجيل، وسيجري تفعيل الحضور والغياب، موضحاً أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.