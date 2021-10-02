قرار عاجل من «التعليم» بشأن مصروفات المدارس الخاصة للعام الجديد 2021

شددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة مراجعة كشوف مصروفات المدارس الخاصة عن طريق التوجيه المالي والإداري بالإدارة، واستيفاء التوقيعات بها بعد استكمال بيان المصروفات وختمه بخاتم شعار الجمهورية، وتسليمها لقسم الإحصاء لتسجيل بيان المصروفات إلكترونياً من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك.

مصروفات المدارس الخاصة

وأضافت الوزارة في مستند رسمي لها حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه يتم تسجيل جميع البيانات وفق مجموعة من التعليمات أبرزها طباعة كشوف مصروفات المدارس الخاصة والدولية بقسم الإحصاء بالإدارة التعليمية، وتسليم الكشوف للتعليم الخاص بالإدارة لاستيفاء بيان المصروفات ورقياً ومصروفات أنشطة لكل صف دراسي بالمدارس الخاصة، ويراعى أن يكون البيان مشتملاً على جميع المدارس الخاصة التابعة للإدارة التعليمية.

إحالة المخالفين للمساءلة القانونية

وأكدت على ضرورة رفع التقارير للمراجعة والاعتماد والعرض على المديريات، وإرسال نسخة معتمدة بملف (PDF) على البريد الإلكتروني للإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ مع مراعاة الانتهاء من كافة الإجراءات في موعد أقصاء الأحد 3 أكتوبر الجاري؛ للعرض على وزير التربية والتعليم، فضلا عن مراعاة الدقة المتناهية في تسجيل البيانات، وإحالة المخالفين للمساءلة القانونية.