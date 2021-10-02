هل الحضور في المدارس كل يوم؟.. وزير التعليم يجيب

أجاب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سؤال «هل الحضور في المدارس كل يوم؟»، مؤكدا أن الدراسة طوال أيام الأسبوع في المدارس وليست أون لاين، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتخصيص لجنة تحت مسمى «الصحة المدرسية» في كل مدرسة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الحضور في المدارس وسيتم تسجيل الحضور والغياب، مشدداً على جميع المدارس بضرورة الاستعداد الجيد للدراسة وصيانة جميع المنشآت التعليمية وتشجيع الطلاب على الحضور والاهتمام بممارسة الأنشطة المدرسية ومجموعات التقوية.

«شوقي»: الوزارة كثفت من جهودها لتطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الحضور في المدارس كل أيام الأسبوع وسيتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا، مؤكداً أن الوزارة كثفت من جهودها لتطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ومديريات الصحة في مختلف المحافظات.

وترصد «الوطن» أبرز قرارات وزارة التعليم بشأن الحضور للمدارس

-تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة في المدارس.

-بذل مزيد من الجهد والعمل.

-حظر استخدام أي مقررات دراسية غير معتمدة من قبل وزارة التدربية والتعليم.

-تشجيع الطلاب على التفكير والابتكار وتنمية مهاراتهم.

-الالتزام بمعايير اختيار وكلاء ومديري المدارس.

-ضرورة عقد لقاءات مكثفة مع أولياء الأمور والاستماع لمقترحاتهم.

-العمل على توظيف كافة المنصات التعليمية.

-الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وعقد لقاءت دورية معهم.

-عدم تنفيذ أي برامج أو دورات تدريبية إلا بعد التنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

-الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال وعدم تكليفها بأي واجبات منزلية.

-الالتزام بالخريطة الزمنية في توزيع المناهج والمقررات الدراسية.

-العمل على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية.

-تخصيص مواعيد لزيارة أولياء الأمور للطلاب.

-حظر تحصيل أي مبالغ من الطلاب وأولياء الأمور.