مظاهرات حاشدة في رومانيا ضد قيود كورونا.. والمحتجون يهتفون بـ«الحرية»

تظاهر أكثر من 5 آلاف شخصا في العاصمة الرومانية، بوخارست، اليوم، رفضا للتدابير التي ستلجأ إليها السلطات لمكافحة الارتفاع المثير للقلق، لإصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»

ورفض المحتجون ارتداء الكمامات، فضلا عن إقدامهم على عرقلة حركة المرور، وأطلقوا الأبواق فى رومانيا، وهتفوا قائلين «الحرية!».

متظاهرون ضد قيود كورونا في بوخارست

وارتفع معدل الإصابات اليومية بكوفيد-19 في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، التي يبلغ عدد سكانها 19 مليونا، من نحو 1000 إصابة يوميا قبل شهر، إلى 12590 حالة جديدة اليوم السبت، في أعلى معدل للإصابات اليومية في رومانيا منذ تفشي الجائحة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

ويضع الارتفاع في أعداد الإصابات مستشفيات رومانيا تحت ضغط كبير، حيث قاربت وحدات العناية المركزة بلوغ طاقتها الاستيعابية القصوى على المستوى الوطني.

وأعلنت السلطات فى رومانيا، فرض قيود جديدة مع تجاوز معدل الإصابة 6 لكل 1000 مقيم في منطقة خلال فترة 14 يوما، وتجاوز معدل الإصابة في بوخارست اليوم 8 لكل 1000 مقيم.

إجمالي إصابات كورونا فى رومانيا مليون و257 ألف حالة

ورصدت السلطات الصحية في رومانيا 12 ألفا و590 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع اليوم بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و257 ألفا و145 مُصابًا على مستوى البلاد.

وأوضحت وزارة الصحة الرومانية أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 37 ألفًا و397 حالة وفاة عقب تسجيل 184 حالة وفاة جديدة على مدار أمس، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من المرض بلغ الآن مليون و127 آلاف و564 شخصًا على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء.

وتشهد أغلب دول العالم، ارتفاعات قياسية لإصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تزامنا مع احتجاجات ومظاهرات ضد القيود التي تفرضها البلاد، لمواجهة ارتفاع الإصابات والوفيات بكوفيد 19.

234 مليون إجمالي إصابات كورونا عالميا

وارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم، إلى 234 مليونا و353 ألفا و819 حالة،وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم 4 ملايين و793 ألفا و272 حالة وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.