إصابات «كورونا» حول العالم تتجاوز حاجز 235 مليون حالة

تجاوزت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» منذ ظهوره في أواخر عام 2019، حاجز 235 مليون حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4804978 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 211775988 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات الولايات المتحدة إلى 43409950 حالة

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، 109796 إصابة ‏جديدة بـ«كورونا» و1752 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي ‏‏‏الإصابات إلى 43409950 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 696603 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».‏

ارتفاع إجمالي إصابات بريطانيا إلى 7841625 حالة

وفي بريطانيا، سجلت البلاد، 35577 إصابة جديدة بـ«كورونا» و127 وفاة، وقالت وزارة الصحة في بيان أمس الجمعة، إن إجمالي الإصابات ارتفاع إلى 7841625 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 136789 حالة.

حصيلة وفيات «كورونا» في الجزائر تصل إلى 5815 حالة

عربيا، سجلت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الجمعة، 158 إصابة جديدة بالفيروس و3 حالات وفاة و110 حالات شفاء، وقالت في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 203517 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 5815 حالة، بينما بلغت حالات التعافي من الفيروس إلى 139419 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وأشارت الصحة الجزائرية، إلى وجود 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة بـ «كورونا» و24 ولاية سجلت بها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 4 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 936 إصابة جديدة بالفيروس، و23 وفاة، فيما سجلت البلاد، 1447 حالة شفاء من «كورونا».

وقالت الصحة المغربية، إنها ستبدأ قريبا في منح جرعة ثالثة من «لقاح كورونا»، ومعظم اللقاحات التي وفرتها البلاد، «سينوفارم» الصيني و«أسترازينيكا» البريطاني و«فايزر» الأمريكي.

ارتفاع إجمالي وفيات الفيروس في سوريا إلى 2257 حالة

وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 255 إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 10 أشخاص، فيما تم تسجيل 72 حالة شفاء من «كورونا»، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 34460، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2257 حالة، بينما تماثل 23884 شخصا للشفاء من «كورونا»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

بدورها، ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن الإصابات الجديدة تركزت في اللاذقية بواقع 93 إصابة، تلتها دمشق بـ 41 إصابة.

الهند: المسافرون القادمين من بريطانيا سيخضعون لاختبارات «كورونا»

وفي الهند، قالت السلطات، إن المسافرين القادمين من بريطانيا سوف يخضعون لاختبارات «كورونا» أو ما يسمى «بي سي آر»، قبل 72 ساعة من السفر، ومرة أخرى عند المغادرة، والحجر الصحي لمدة 10 أيام، بدءا من بعد غد الاثنين، ردا على إجراءات مماثلة مفروضة على الهنود الذين يزورون المملكة المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأعرب مسؤولون صحيون في الولايات المتحدة، عن أملهم في أن تسهم بيانات عن أفراد بجيش الاحتلال الإسرائيلي تلقوا جرعات معززة من لقاح «فايزر» في تحديد سلامة جرعات إضافية، فيما ذكرت «روسيا اليوم»، أن هذه البيانات ستساعد الجهات الأمريكية في توضيح مدى ارتباط الجرعات بحدوث التهاب بعضلة القلب بين الشبان ودرجة خطورته.