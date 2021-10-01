ارتفاع إجمالي إصابات كورونا عالميا إلى 234.5 مليون حالة

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» منذ ظهوره، قبل نحو عامين، إلى 234552488 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4797181 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء إلى 211350346 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 313773 حالة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، اليوم، 2486 إصابة جديدة بـ«كورونا»، و16 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 313773 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2497 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

من جانبها، أقرت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، الاحتفاظ بمستوى التباعد الاجتماعي الحالي لأسبوعين الأخرين بدءا من الأسبوع المقبل، وقال رئيس وزراء البلاد «كيم بو-كيوم»، خلال اجتماع في المجمع الحكومي في سول، إنه بموجب الخطة التي ستدخل حيز التنفيذ، الاثنين المقبل، ستظل منطقة سول والمدن المجاورة لها تحت المستوى 4، أشد مستوى للتباعد الاجتماعي، بينما ستكون بقية البلاد تحت المستوى 3، استجابة لقرار الحكومة.

ارتفاع حصيلة وفيات البرازيل إلى 596749 شخصا

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس الخميس، تسجيل 27527 إصابة و627 وفاة جديدة، مشيرة في إحصائية يومية، إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات، إلى نحو 21.427 مليون حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 596749 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المكسيك، سجلت وزارة الصحة، أمس الخميس 8828 إصابة جديدة بالفيروس و533 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 3664223 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 277505 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «واس» السعودية.

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة، 3804 إصابات بـ كورونا و51 وفاة، لتصل حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد إلى4.67 مليون حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 130921 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

حكومة المغرب تقرر رفع بعض القيود المفروضة لمواجهة «كورونا»

عربيا، قررت حكومة المغرب، رفع بعض القيود المفروضة لمواجهة «كورونا» بعد التحسن التدريجي في منحى الإصابة بالفيروس والتقدم الكبير في حملة التطعيم، وقررت الحكومة، السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة والمغلقة لأقل من 50 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، والسماح للحمامات وقاعات الرياضة بالاشتغال في حدود 50% من طاقتها الاستيعابية.