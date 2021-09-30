أستاذ أمراض صدرية: إصابات موجة كورونا الرابعة تأتي في شكل إنفلونزا

قال الدكتور رمضان نافع، أستاذ الأمراض الصدرية، مستشار رئيس جامعة الزقازيق لعلاج مرضى كورونا، إن معظم الإصابات في الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا، تأتي في صورة إنفلونزا، ولكن الخطورة تكون على أصحاب الأمراض المزمنة.

الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر

وأضاف الدكتور رمضان نافع، في كلمته خلال المؤتمر التاسع للجمعية المصرية لأمراض الصدر والدرن، أن كمية الفيروس التي تدخل الجسم، يكون عليها عاملا كبيرا في قوة الإصابة والأعراض المصاحبة، مشددا على عدم التواجد في الأماكن المغلقة سيئة التهوية المزدحمة.

معدل الوفيات في الموجة الرابعة أقل

وتابع أستاذ الأمراض الصدرية، إن معدل الوفيات في الموجة الرابعة أقل من الموجات السابقة، مشددا على خطورة تناول أدوية بروتوكول فيروس كورونا بشكل عشوائي، وخصوصا التي تحتوي على الكورتيزون، التي قد تسبب الإصابة بالفطر الأسود.

وحذر الدكتور رمضان نافع، من تناول العلاجات البيولوجية مثل حقن «أكتيمرا» حيث أنها تضعف المناعة، لذا يجب عدم استخدامها إلا تحت إشراف طبي، مؤكدا على وجود عبوات مغشوشة من «أكتيمرا»، والشركة المصنعة للعقار الأصلي أكدت عدم إنتاجها له.

وطمأن الدكتور رمضان نافع، من أصيبوا بعدوى كورونا في الموجتين الثانية والثالثة بأنهم الأقل تأثرا حال الإصابة في الموجة الرابعة الحالية، بالإضافة إلى الحاصلين على اللقاحات المضادة للفيروس، مطالبا جميع المصريين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان، للتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

خطة الدولة لتطعيم المواطنين

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري، وفقا للخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا.