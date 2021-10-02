عبد المجيد محمود: مرسي طلب حبس إعلاميين «رفضت ومسألتش فيه»

كشف المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، عن مدى تدخل جماعة الإخوان في أعمال السلطة القضائية أثناء توليهم حكم البلاد لمدة عام، مؤكدا أن جماعة الإخوان تسلمت حكم البلاد رغم أنها غير مؤهلة للحكم أو للسياسة، ولا لقيادة بلد بحجم وقوة مصر، وعراقة الشعب المصري، وعراقة قضاة مصر، «الجماعة الإرهابية دي مكانها الطبيعي السجون وقلت كده أثناء حكمهم للبلاد، وفعلا رجعوا للسجون مرة أخرى».

محمد مرسي طالب بحبس مصطفى بكري

وأضاف «محمود»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه أثناء سفره إلى ألمانيا وهو نائب عام، في فترة حكم الإخوان، استدعى الرئيس المخلوع محمد مرسي، النائب العام المساعد، ومدير المكتب الفني، ومعهما قيادات من المباحث والشرطة، وعرض أمامهم بعض المقالات للإعلاميين والصحفيين من بينهم الإعلامي مصطفى بكري، وطلب «المعزول» وقتها من النائب العام المساعد، سرعة إصدار قرار بضبطهم والتحقيق معهم.

رفضت طلب محمد مرسي بالقبض على إعلاميين

وأشار النائب العام الأسبق، إلى أن محمد مرسي قال لهم «لو الكلام ده كان أيام محمد حسني مبارك، مكنتوش سكتوا، الناس دي لازم تتقدم للمحاكمة»، موضحًا أن النائب العام المساعد تواصل معه فور خروجه من قصر الاتحادية وأبلغه ما حدث، «رديت عليه قلت له، لا تقدم مصطفى بكري للتحقيق ولا تعمل أي شيء.. قالي طب نحقق معاه ونخرجه على طول بضمان مالي أو بضمان محل إقامته، ونخلي سبيلة قلت له لا».

جماعة الإخوان غير مؤهلة لحكم البلاد

وتابع المستشار عبد المجيد محمود: «قلت له لا تحقق معاه، ولا ضمان مالي ولا تسأل، واتصلت بسليم العوا، قلت له الراجل اللي بيشتغل رئيس الجمهورية عندكم مش فاهم بيعمل اية، إزاي يجمع أعضاء النيابة في قصر الاتحادية ايه الكلام ده؟ ومعملناش اللي طلبه مرسي، ومصطفى بكري وغيره لم يجري مساءلتهم، ولا قدر يعمل أي حاجة، الناس دي غير مؤهلة لقيادة شعب مصر، ولا تستطيع ولا تملك أنها تقرب من استقلال القضاء».