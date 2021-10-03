القصة الكاملة لرقص شباب شبه عراة أثناء زفة «عفش عروس» بقنا

واقعة غريبة شهدتها محافظة قنا، باعتبارها خارجة عن العادات والتقاليد التي يتميز بها أهل الصعيد، وتتمثل في قيام مجموعة من شباب قرية «النجاحية» في مركز نجع حمادي بالرقص بالسيوف واللعب بالنيران وهم شبه عراة في زفة «عفش عروس»، الأمر الذي أغضب أهالي المحافظة خاصة بعد تداول الصور على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وانتشارها وسط موجة من الانتقادات الحادة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك وكشف هوية الشباب وضبطهم والتحقيق معهم في تلك الممارسات المتنافية مع المجتمع وتقاليده خاصة في الأفراح.

البداية بصور على «فيسبوك»

بدأت القصة بتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا لشباب قرية النجاحية في مركز نجع حمادي وهم في وضع غير أخلاقي، حيث رقصوا شبه عراة حاملين «سنج» وعليهم مادة حمراء تشبه الدم، كما لعبوا بالألعاب النارية مثلما يتم مشاهدتها في السيرك، وذلك خلال زفة عفش عروسة، الأمر الذي من الممكن أن يعرض المواطنين والمارة للخطر.

تحرك أمني لفحص صور رقصة زفة عفش عروسة

وجاء تحرك الأجهزة الأمنية بقنا في نجع حمادي، وبتعليمات من اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، بسرعة التواصل مع مع عمدة القرية وفحص الصور ومعرفة هوية الشباب الذي ارتكبوا هذه الأفعال المنافية للأخلاق خلال نقل عفش عروسة بقرية النجاحية، والتحقيق معهم.

عمدة القرية: ضبط الشباب المشاركين في زفة عفش العروسة

وقال جمال فؤاد، عمدة قرية النجاحية بمركز نجع حمادي، إن قوات الأمن ألقت القبض على 4 شباب من المشاركين في زفة عفش عروسة بالقرية للتحقيق معهم حول قيامهم بالرقص شبه عرايا، وذلك بعد التعرف عليهم من خلال الصور المتداولة على «فيسبوك»، مؤكدًا أن هناك اجتماعا مع عائلات القرية لمنع القيام بمثل بهذه الأفعال والتنبيه على الشباب بعدم فعل ذلك.

وأكد مصدر أمني في مركز شرطة نجع حمادي، إنه جرى فتح تحقيق كبير حول الواقعة مع الشباب وأسرهم، لمنع تكرار وقوع هذه الأفعال التي أدت إلى موجة من الغضب بين المواطنين في قنا.