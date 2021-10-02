القبض على 4 شباب لرقصهم عراة خلال «زفة عفش عروسة» في قنا

قال جمال فؤاد، عمدة قرية النجاحية بمركز نجع حمادي، إن الأجهزة الأمنية تعرفت على هوية الشباب العراة، الذين كانوا يرقصون بالسيوف ويلعبون بالنار خلال نقل عفش عروس بالقرية، وضبطت 4 شباب منهم، للتحقيق معهم حول أسباب قيامهم بهذه الأفعال غير الأخلاقية.

عمدة القرية: جلسة كبيرة مع العائلات لمنع تلك الممارسات

وقال عمدة قرية النجاحية لـ«الوطن»، إنه جارِ إعداد جلسة كبيرة مع عائلات القرية لمنع القيام بمثل بهذه الأفعال في المناسبات، خاصة الأفراح، لما تسببه من خطورة على المواطنين، إضافة إلى كونها ممارسات غير أخلاقية ويرفضها الدين والقانون، مؤكدا أنه يرفض هذه الأفعال وسيقوم بمنعها في مناسبات القرية.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، تحركت بشكل سريع عقب تداول صور من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لشباب يقومون بتقليد رقصات، اعتبروها مثل رقصات «عبدة الشيطان»، حيث كانوا يرقصون شبه عراة، حاملين سيوفا ويلعبون بالنار وعلى أجسادهم مادة تشبه الدم وأخرى زرقاء، وذلك خلال نقل عفش عروس بقرية النجاحية في مركز نجع حمادي شمالي قنا.

غضب بين أهالي قنا بسبب الواقعة

وتسببت الواقعة في غضب أهالي نجع حمادي، خاصة، ومحافظة قنا، عامة، وذلك بسبب رقصة الشباب عراة، خلال نقل عفش عروس بقرية النجاحية، وطالبوا الأجهزة الأمنية بمحاسبة هؤلاء الشباب، والقيام بأعمال النصح والإرشاد وعدم فعل ذلك، واعتبروا ذلك أنه مخالف للعادات والتقاليد، التي يتمتع بيها أهل الصعيد، معتبرين ذلك غير أخلاقيا وخارجا عن تعاليم الدين.