الأمن يفحص صور رقص شباب عراة أثناء زفة عفش عروسة بقنا (صور)

تفحص الأجهزة الأمنية في محافظة قنا الصور المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن رقص مجموعة من الشباب عراة خلال زفة عفش عروسة، حيث أكد عدد من متداولي تلك الصور أن الواقعة شهدتها قرية «النجاحية»، في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، الأمر الذي أثار غضب أهالي المحافظة لخروج الشباب عن العادات والتقاليد، وشبهوهم بـ«عبدة الشيطان» ورقصاتهم.

عمدة القرية: الأمن تواصل معي لفحص الصور عفش العروسة

وقال «جمال فؤاد»، عمدة قرية «النجاحية»، بمركز نجع حمادي، التي شهدت الواقعة، إن الأجهزة الأمنية تواصلت معه حول الواقعة، ويجري معرفة من هم الأشخاص الذين قاموا بالرقص عراة خلال نقل عفش عروسة، موضحاً أنه لم يعرف متى كان ذلك العرس، الذي شهد رقص الشباب وهم عراة النصف الأعلى.

وتابع عمدة القرية، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه يرفض هذه الأفعال الصبيانية الخارجة عن العادات والتقاليد في الصعيد، وأنه سوف يقوم بالاجتماع مع كبار القرية والعائلات، لوضع حد لهذه الأعمال، التي تشبه رقصات «عبدة الشيطان».

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من أبناء محافظة قنا، مجموعة من الصور تظهر عدد من الشباب وهم يرقصون عراة الصدور، خلال زفة نقل عفش عروسة في قرية «النجاحية»، التابعة لمركز نجع حمادي، حاملين بعض السيوف، كما كانوا يلعبون بالنار بإشعالها في الهواء.

غضب أهالي قنا من صور الشباب العراة خلال نقل عفش عروسة

الصور المتداولة أدت إلى موجة غضب بين أهالي قنا، فقال «عصام محمود»، أحد أبناء القرية، عن هذه الصور، إنه «منظر مقزز جداً، هذه صور خارجة عن عادات وأصول أهل الصعيد، دول شوية مراهقين وشباب همجيين، بيقلدوا أهل العشوائيات وبتوع الشوارع».

وتابع قائلاً: «كلنا صعايدة ونقيم أفراح وزفة عفش بكل أدب ورقي وفرحه محمودة، لا في شاب يخلع ملابسه ولا يفعل شيئاً مخالف لعادات البلد».

وقال «محمود توفيق»، من أبناء نجع حمادي: «والله الصور تعبت أعصابي، ربنا يهديهم بجد أو ياخدهم»، مطالباً الأجهزة الأمنية بالتحقيق السريع، والقبض على الشباب، معتبراً أنهم يؤدون رقصات تشبه «عبدة الشيطان».