أول تعليق من نزار الفارس بعد حلقة فيفي عبده: المرأة لازم تحترم

أعرب الاعلامي العراقي نزار الفارس، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن سعادته بتصدر حلقة فيفي عبده «التريند».

وكتب نزار الفارس قائلا: «الحمد لله حلقتي مع فيفي عبده ترند بمصر، وقدرت أطلع فيفي بصورة حلوة، وما قللت من شأنها كراقصة بالعكس، المرأة لازم تحترم مهما كانت مهنتها؛ لأن الرقص الشرقي جزءا من الفن وسعادة للجميع، مؤكدا: «القادم أجمل إن شاء الله».

فيفي عبده مع نزار الفارس

وحلت فيفي عبده، ضيفة مع نزار الفارس في برنامجه «مع الفارس»، عبر قناة «الرشيد»، وقد أثار الحوار جدلا واسعا، فقد تحدثت الفنانة في موضوعات عدة، لاسيما المتعلقة بالرقص والموت والحسد؛ إذ قالت: «أنا بيتي مليان سحر، كل واحدة قادرة تعمل حاجة بتبعتهالي في كيس بيترمي عن طريق الشغالين، لكن أنا مفوضة أمري لله، السنة اللي قبل اللي فاتت روحت مارينا وعملت رقصات لذيذة جدا، وبعد ما مشيت من هناك بقيت متدهورة ليه مش عارفة؟ وباقرأ قرآن دايما».

وتابعت: «أنا معنديش غدر من الأصدقاء، ومش عصبية ولكني حقانية، وحياتي في البيت عادية جدا، ومش بحب الميك أب في البيت، وطبيعية مع جمهوري».

فيفي عبده: لو قابلت رب العالمين هقول بحب الرقص

وعن الرقص، قالت فيفي عبده: «أنا بحب الرقص جدًا، وحتى لو قابلت رب العالمين هقول بحب الرقص، لأن مش ممكن أبقى كدابة»، موضحة: «مهري 25 جنيه، طالما يبقى راجل، 25 جنيه، بس عاوزة راجل، ليه المهر يبقى غالي؟ الغالي اللي هاخده مش الفلوس، اللي يهمني يبقى راجل غالي ويحافظ عليا ويحترمني ويحافظ على اسمي».