أبرز تصريحات فيفي عبده مع نزار الفارس: «لو قابلت ربنا هقوله بحب الرقص»

حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، مقدم برنامج «مع الفارس»، المذاع على قناة «الرشيد»، أمس الجمعة، كاشفة خلاله عن مشوارها الفني، وأبرز الصعوبات في حياتها، كما جاوبت عن أسئلة صعبة أدلى بها الإعلامي.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» خلال السطور التالية أبرز تصريحات فيفي عبده مع نزار الفارس..

- أنا بحب الرقص جدًا، وحتى لو قابلت رب العالمين هقول بحب الرقص، لأن مش ممكن أبقى كدابة.

- أرفض كتابة كلمة «راقصة» على قبري، «متنفعش، إزاي تحط الراقصة، هو أنا هروح بلقبي كراقصة، أنا يمكن أكون غلطانة إني بقول يارب أنا بحب الرقص، بس ربنا هو اللي بيحاسب مش حد تاني، ومش هخلي حد يحطلي لقب على مدفني».

- أنا بتعاكس من طوب الأرض، من كتر ما بيحبني طوب الأرض، الطفل بيقول لمامته عاوز أسلم عليها عاوز أسمع صوتها وده كله حب، ربنا حبب فيا خلقه، وكل الأجيال بتحبني.

- مفيش راقصة مصر الأولى، مفيش أولى وتانية وتالتة ورابعة، مين بيدي الألقاب دي؟ أنا ميهمنيش اللقب، أنا يهمني دي مقبولة عند الناس ولا لا.

- أنا معشتش وأنا صغيرة، وبتمنى من الله دلوقتي إني أعيش، ويديني شوية عمر مع الصحة وأمارس الحاجة اللي بحبها، وأقعد مع أحفادي الصغيرين، لما بيقولوا لي يا تيتة بيقولوا يا تيتة من قلبهم، أنا عاوزة الصدق ده.

- أنا بتحسد بسبب رقصي، بس أنا بحبه، زي ما بحب الكلمة الحلوة.

- مهري 25 جنيه، طالما يبقى راجل، 25 جنيه، بس عاوزة راجل، ليه المهر يبقى غالي؟ الغالي اللي هاخده مش الفلوس، اللي يهمني يبقى راجل غالي ويحافظ عليا ويحترمني ويحافظ على اسمي.

- «أنا قبل ما بعمل أي حاجة بقرا قرآن، حتى قبل ما بطلع من بيتي، كل واحد حسابه بينه وبين ربنا، لازم اقرأ قرآني اللي أنا حسيت إني حصنت نفسي بيه».