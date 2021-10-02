نزار الفارس لـ«الوطن»: فيفي عبده مبسوطة من اللقاء.. ولم نحذف أي جزء من الحوار

أعرب الإعلامي العراقي نزار الفارس، مُقدم برنامج «مع الفارس»، عبر قناة «الرشيد» العراقية، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور، بعد حواره مع الفنانة فيفي عبده، وتصدرها محركات البحث على مدار الساعات القليلة الماضية.

وقال نزار الفارس، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ «فيفي عبده على تواصل دائم معي، بالتزامن مع عرض الحلقة، ومبسوطة جدًا من رد فعل الناس، ولم تشعر بالضيق من أي شيء».

نزار الفارس: لم نحذف أي جزء من الحوار

ونفى ما تردد من قبل البعض، على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن حذف أسئلة من لقائه بفيفي عبده، مؤكدا أن هذا الكلام عارٍ تماما عن الصحة «لم نحذف أي شيء، والحلقة عرضت كاملة».

وكشف عن كواليس حواره مع فيفي عبده، لاسيما الأسئلة المتعلقة بالموت والحسد، قائلاً إن «فيفي تخشى من الحسد والأعمال، إلا أنها استقبلت أسئلتي بروح رياضية ولم تنزعج من أي شيء طوال الحديث».

نزار الفارس: فيفي تخشى من الحسد

وكانت فيفي عبده، قد أثارت جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد حوارها مع نزار الفارس، حيث تحدثت في موضوعات عدة، لاسيما المتعلقة بالرقص والموت والحسد، حيث قالت: «أنا بيتي مليان سحر، كل واحدة قادرة تعمل حاجة بتبعتهالي في كيس بيترمي عن طريق الشغالين، لكن أنا مفوضة أمري لله، السنة اللي قبل اللي فاتت روحت مارينا وعملت رقصات لذيذة جدا، وبعد ما مشيت من هناك بقيت متدهورة ليه مش عارفة؟ وباقرأ قرآن دايما».

وتابعت: «أنا معنديش غدر من الأصدقاء، ومش عصبية ولكني حقانية، وحياتي في البيت عادية جدا، ومش بحب الميك أب في البيت، وطبيعية مع جمهوري».