فيفي عبده تتصدر التريند بعد إثارتها الجدل في برنامج نزار الفارس

تصدرت الفنانة فيفي عبده، محرك البحث «جوجل» وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حوارها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، مُقدم برنامج «مع الفارس»، عبر قناة «الرشيد» العراقية.

فيفي عبده تتصدر محرك البحث جوجل

وأثارت فيفي عبده، جدلاً واسعا، على خلفية الآراء التي أطلقتها على هامش حديثها مع المذيع العراقي نزار الفارس، الذي سألها عن موقفها من وضع كلمة «الراقصة»، قبل اسمها على قبرها، حيث قالت «ماينفعش، إزاي تحط الراقصة، هو أنا هروح بلقبي كراقصة، أنا يمكن أكون غلطانة إني بقول يارب أنا بحب الرقص، بس ربنا هو اللي بيحاسب مش حد تاني، ومش هخلي حد يحطلي لقب على مدفني».

وقالت الفنانة فيفي عبده، على هامش الحوار: «أنا قبل ما بعمل أي حاجة بقرا قرآن، حتى قبل ما بطلع من بيتي، كل واحد حسابه بينه وبين ربنا، لازم أقرأ قرآني اللي أنا حسيت إني حصنت نفسي بيه».

فيفي عبده: قبل ما بعمل أي حاجة باقرأ قرآن

وكشفت فيفي عبده، خلال حوارها مع نزار الفارس، عن وجود أعمال وأسحار في منزلها، قائلة: «أنا بتحسد بسبب رقصي، بس أنا بحبه، زي ما بحب الكلمة الحلوة».

وتابعت: «بحب الرقص جدًا، وحتى لو قابلت رب العالمين هقول بحب الرقص، لأن مش ممكن أبقى كدابة».

ويُعد نزار الفارس، أبرز إعلامي عراقي يتصدر محركات البحث في مصر، بعد لقاءاته التليفزيونية مع الفنانين المصريين، إذ كانت البداية مع الفنانة رانيا يوسف، مطلع شهر يناير الماضي، مرورا بالفنان سعد الصغير، وعمر كمال، ومنة فضالي، وحتى فيفي عبده.