مقتل شخص وإصابة امرأة في إطلاق نار بمدينة أوكلاند الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية، أمس السبت، إن رجلا يدعى «ديرك تيلوتسون»، قتل، وأصيبت امرأة أخرى في إطلاق نار في ماكسويل بارك، بمدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، في وقت متأخر أمس الأول الجمعة، وفقا لما نشرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وعقب استجابة الشرطة لأنباء بشأن إطلاق نار، عثرت على رجل وامرأة تعرضا لإطلاق نار، وتلقى الأول العلاج في موقع الحادث لكن توفي، ونقلت الأخرى إلى المستشفى، ولم يُفصح بعد عن حالتها.

وتعد هذه هي الجريمة رقم 105 من نوعها خلال 2021 في مدينة أوكلاند، وفقا لما ذكرته صحيفة «سان فرانسيسكو كرونيكل» الأمريكية.

وأوضحت الشرطة الأمريكية، أنها لن تعلن عن بيانات الضحية قبل إخطار أقاربه، فيما أجرت السلطات تحقيقات جنائية في الحادث

موقع أمريكي: القتيل رجل معروف بأنه مدافع عن المساواة في المدارس المحلية

من جانبها، قال موقع «إيست باي تايمز» الأمريكي، إن القتيل رجل معروف بأنه مدافع عن المساواة في المدارس المحلية، مشيرة إلى أنه قتل وأصيبت زوجته في عملية سطو على منزلهم في ماكسويل بارك، شرقي أوكلاند.

الشرطة الفرنسية تعتقل طالبا اعتزم إطلاق النار في مسجد

وفي فرنسا، اعتقلت الشرطة، طالبا يبلغ من العمر، 19 عاما، اعتزم إطلاق النار على عدد كبير من الأشخاص في مسجد ومدرسة ثانوية بإقليم سان-ماريتيم.

وقالت صحيفة «لوباريزيان»، إن الطالب أراد تنفيذ مخططه في 20 أبريل المقبل، قبل 4 أيام من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن الطالب معجب بشخصية الزعيم النازي أدولف هتلر، وخطط لارتكاب جريمة حتى ينتقم بطريقته الخاصة من التنمر الذي تعرض له في مؤسسته التعليمية.

ونقلت «لوباريزيان»، عن الطالب قوله: إنه أراد إنجاز شيء أفضل من «مجزرة كولومباين»، وهي مذبحة وقعت بثانوية كولومباين الأمريكية في 20 أبريل 1999، وراح ضحيتها 12 طالبا ومعلما واحدا.