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محمود مسلم

أمر سعودي بإعفاء رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه

كتب:

وكالات
03:49 ص | الأحد 03 أكتوبر 2021
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بإعفاء ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي، رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين، من منصبه، وفقا لما نشرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، إن الملك سلمان، عين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل، رئيسا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

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