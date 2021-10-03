أمر سعودي بإعفاء رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بإعفاء ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي، رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين، من منصبه، وفقا لما نشرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، إن الملك سلمان، عين عبدالعزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل، رئيسا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.