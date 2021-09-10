العاهل السعودي يأمر بتمديد الإقامة للوافدين الموجودين خارج المملكة

بدأت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج السعودية، وتمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحسب ما صرح عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية.

تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة آليا دون رسوم أو مقابل مادي

كما شمل القرار تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة، آلياً دون رسوم أو مقابل مادي إلى تاريخ 30 نوفمبر 2021. ويأتي التمديد في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة العربية السعودية للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين السعوديين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وقال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، إن القرار جاء من خلال البيان الصادر من الداخلية السعودية، حيث أكدت الجوازات السعودية أن التمديد سيجري آلياً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

آلية تمديد صلاحية الإقامة للمقيمين خارج السعودية

وأوضح «حنفي» أن ذلك سيجري على النحو التالي: «تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يعلق القدوم منها حتى التاريخ المذكور أعلاه، وكذلك تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة».

وحرصت السلطات السعودية، منذ بداية جائحة كورونا، على تمديد الإقامات للمقيمين المتواجدين خارج المملكة، كما عادت وعدلت بعض شروط السفر إلى السعودية، حيث أتاحت للمقيمين العودة بشرط أن يكونوا تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل المغادرة.

شروط السفر إلى السعودية للمقيمين من الدول المحظورة

وتشترط السعودية أن يتلقى المقيم أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية، وذلك بخصوص مجموعة الدول التي تفرض تعليقا على استقبال المسافرين منها عبر الطيران المباشر.

وكانت السعودية قررت مؤخرا اعتماد لقاحي سينوفارم وسينوفاك الصينيين ضمن اللقاحات المعتمدة لديها، ولكن بشرط تلقي جرعة تعزيزية من أي من لقاحات: أسترازينيكا وموديرنا وأكسفورد وجونسون أند جونسون.