كل ما تريد معرفته عن إعصار شاهين.. من الدرجة الأولى والأمواج تصل لـ12 مترا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بيانا، اليوم، عن إعصار شاهين، مشيرة إلى أن العاصفة بدأت في التكون خلال الأيام الماضية بالقرب من الساحل الهندي، وأخذت مسارها بمحاذاة الساحل حتى وصلت الي مدخل الخليج العربي؛ واليوم ستصطدم باليابسة، خاصة الساحل الجنوبي الشرقي لسلطنة عمان بعد وصولها الي إعصار من الدرجة الأولى، وتوالت إصدارات الإنذارات الجوية في سلطنة عمان بشأن تأثير الإعصار، وفيما يلي نستعرض كل ما تريد معرفته عن إعصار شاهين.

كل ما تريد معرفته عن إعصار شاهين

تعد تلك المرة، هي الأولى في التاريخ لمسار عاصفة استوائية داخل الخليج العربي تؤثر اليوم على سلطنة عمان وغدا على الإمارات بإمطار غزيرة ونشاط رياح، وأوضحت الهيئة أن مصر لن تتأثر بتلك الإعصار، موضحة أن الأعاصير لها صفات محددة، فهي دائما ما تحدث في المحيطات، ودرجة حرارة الماء أثناء تكون الأعاصير تتراوح ما بين 30 و27 درجة مئوية، وتصاحبه سرعات عالية للرياح، حيث إن إعصار الفئة الأولى يصاحبه سرعة رياح تصل من 153 إلى 119 كيلو متر في الساعة.

وأضافت الهيئة، أن الشمس تعد المصدر الأساسي الذى يستمد منه الأعصار طاقته، حيث تسقط أشعتها القصيرة على سطح مياه المحيط فتسخن المياه، وتتحول إلى بخار ماء يرتفع إلى الأعلى فيبرد ويتكاثف ويخرج الطاقة الحرارية الكامنة التي تتحول إلى طاقة حركيه تدير الإعصار، وتخف حدة الإعصار إذا اتجه نحو اليابسة، بينما يصبح أكثر عنفا إذا بقى مساره قريبا من البحر، ويقوم العلماء بإطلاق أسماء علم على الإعصار، وهذه الأسماء عبارة عن قوائم معدة ومرتبة أبجديا لأسماء ذكور وإناث بالتناوب.

تحذيرات الأرصاد العمانية من إعصار شاهين

وأصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية بسلطنة عمان، عدة تحذيرات بشأن إعصار شاهين، محذرة من وجود أمطار متفاوتة الغزارة إلى غزيرة جدا، تكون رعدية أحيانا وتؤدي إلى نزول الأودية بغزارة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، نتيجة عبور الحالة المدارية، منوهة إلى أن البحر يكون هائج الموج على السواحل المطلة لبحر عمان، ويتراوح ارتفاع الأمواج بها ما بين 8 لـ12 متر.

وأصدرت المديرية تحذيرا «رقم 3» تهيب فيه بالمواطنين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بعبور الأودية، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، والتشديد على عدم ارتياد البحر خلال فترة الإعصار.