هيئة عمانية: «إعصار شاهين» يبعد عن محافظة مسقط بحوالي 130 كيلو متر

قالت «هيئة الطيران المدني» في سلطنة عمان، إن مركز «إعصار شاهين» يبعد عن محافظة مسقط بحوالي 130 كيلو متر، مشيرة إلى أن سرعة الرياح ستصل إلى 110 كيلو متر في الساعة، ويصل ارتفاع الموج إلى 12 مترا، بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 80 كيلو متر.

وقال «المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر»، و«المديرية العامة للأرصاد الجوية»، و«هيئة الطيران المدني»، في بيان، إن آخر تحاليل «الوطني للإنذار المبكر»، أظهرت استمرار «إعصار شاهين» في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية على حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»

تأثيرات الإعصار المباشرة ستبدأ مصحوبة برياح شديدة السرعة صباح اليوم

وأضاف الجهات العمانية، أنه من المحتمل أن يستمر «إعصار شاهين» في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح اليوم الأحد، مصحوبة برياح شديدة السرعة 40 إلى 60 عقدة وأمطار رعدية غزيرة جدا 200 إلى 500 ملم تؤدي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشارت الجهات العمانية، إلى احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون البحر هائج الموج على بقية سواحل السلطنة 2- 3 أمتار.

وأهابت «هيئة الطيران المدني»، بالجميع الابتعاد عن الأماكن المنخفضة، مشددة على ضرورة أخذ الحيطة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

السلطات العمانية تحذر من من بدء تأثر سواحل السلطنة والمناطق الداخلية بـ«إعصار شاهين»

وحذرت السلطات العمانية، من بدء تأثر سواحل السلطنة والمناطق الداخلية بـ«إعصار شاهين».

وكانت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ» الإماراتية، توقعت أمس السبت، أن تتأثر بعض المناطق الساحلية الشرقية من البلاد اعتبارا من اليوم الأحد، بـ«إعصار شاهين».

وأشار المتحدث الرسمي باسم الهيئة الإماراتية، طارق العامري، إلى أن «الوطنية لإدارة الطوارئ»، توصي المواطنين، وتحديدا القاطنين في المناطق الساحلية الشرقية، باتباع الإجراءات والتدابير وفق ما يتم الإعلان عنه من قبل الجهات المعنية على المستوى المحلي.

وأوضح «العامري»، أن من أبرز هذه الإجراءات منع «رتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الإعصار، والاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة».

في سياق متصل، قال المتحدث عن «المركز الوطني للأرصاد»، محمد العبري، إنه من بعد ظهر ومساء اليوم الأحد، تتأثر بعض المناطق الإماراتية بامتداد «شاهين»، خاصة المناطق الشمالية الشرقية ومنطقة العين والمناطق الجنوبية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية الوسطى؛ إذ تتكاثر السحب، ويصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة.

ودعا محمد العبري، الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأودية والسدود.