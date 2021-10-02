تدابير دول الخليج ضد إعصار شاهين.. إجازات للموظفين ومنع ارتياد الشواطئ

اتخذت دول الخليج التي ستتأثر بـ «إعصار شاهين»، عددا من الإجراءات لمواجهة تداعيات الإعصار والحد من آثاره على المواطنين، وقررت السلطات العمانية منح إجازة للعاملين غدا الأحد وبعد غد الإثنين، فيما قررت الإمارات منع ارتياد الشواطئ على البحر، خلال فترة مرور الحالة الجوية، فيما تدرس السلطات أن تكون الدراسة عن بعد وعدم ذهاب الطلاب للمدارس.

عمان تمنح إجازة للعاملين لمدة يومين

وقررت سلطنة عُمان، اليوم السبت، منح إجازة للعاملين غدا الأحد وبعد غد الإثنين، لمواجهة تداعيات الـ«إعصار شاهين»، وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، أنه تقرر أن يكون غدا الأحد وبعد غد الاثنين إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرهم من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، والعاملين في منشآت القطاع الخاص عدا محافظتي ظفار والوسطى بسبب إعصار شاهين.

وفي الإمارات، أعلنت فرق الطوارئ والأزمات والكوارث اليوم السبت، عن اتخاذ إجراءات وتدابير ليتم اتباعها أثناء مرور الإعصار شاهين في المناطق المتأثرة، ومن أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الإعصار، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة.

#الطوارئ_والأزمات: كإجراء استباقي ولسلامة أفراد المجتمع، سيتم الإعلان عن إجراءات وتدابير ليتم اتباعها أثناء مرور الحالة المدارية في المناطق المتأثرة، ومن أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر خلال فترة مرور الحالة الجوية، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة. pic.twitter.com/2BaFsmuqbk — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) October 2, 2021

الإمارات تمنع ارتياد الشواطئ

وقالت فرق الطواري في الإمارات، عبر حسابها على «تويتر»، «ستقوم فرق الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى المحلي بدراسة تحويل الدراسة في المدارس والجامعات إلى التعلم عن بُعد، بجانب تحويل مقار الجهات المحلية الحكومية للعمل عن بعد، بناءً على جميع المعطيات والمؤشرات لقياس مدى خطورة الأوضاع الجوية».

وبحسب تنبؤات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، فالإمارات ستتأثر فيها بعض المناطق الساحلية الشرقية، اعتبارا من غد الأحد الموافق 3 أكتوبر وحتى الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر الجاري.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن حالة البحر في سلطنة عمان مضطربة إلى شديدة الاضطراب، مما يؤدي إلى غمر مياه البحر على الساحل الشرقي، خاصة المناطق المنخفضة كما يضطرب بحر الخليج العربي أحياناً شمالاً.