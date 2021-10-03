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دخول والدة شيماء سيف المستشفى.. والفنانة تطلب الدعاء: مليش غيرها (صور)

كتب:

ياسمين محمود
04:24 ص | الأحد 03 أكتوبر 2021
شيماء سيف

شيماء سيف

أعلنت الفنانة شيماء سيف، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، تعرض والدتها لأزمة صحية، دخلت على إثرها المستشفى.

ونشرت شيماء عبر خاصية «الاستوري»، صورة لوالدتها وهي في المستشفى، وعلقت عليها قائلة: «يا رب اشفيها وعافيها مليش غيرها يا رب»، مضيفة: «أدعو لأمي ربنا يشفيها».

 

جدير بالذكر ان شيماء سيف صرحت في عدد من اللقاءات التلفزيونيه ارتباطها الشديد بوالدتها والتي تعتبرها اختها وصديقتها وليس والدتها.

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