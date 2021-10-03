ضبط سيدة خطفت رضيعا من مستشفى بالشرقية: عايروني لعدم إنجابي ذكورا

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، من كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بالمحافظة، وتحديد وضبط مرتكبة الواقعة.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة بورود بلاغا لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية، من «عامل زراعي وزوجته – مُقيمان بدائرة المركز»، بأنه في تاريخ 29/9/2021، حجزت الزوجة بأحد المستشفيات لإجراء عملية ولادة «طفل ذكر»، وفي اليوم التالي مباشرة وحال تواجدهما ونجلهما بإحدى الغرف، وبرفقتهما حالتين أخرتين، حضرت إليهما إحدى السيدات غير معلومة لديهما «أدليا بأوصافها»، وادعت أن كريمتها وضعت طفلين توأم، وأودعا بحضانة المستشفى.

وذكر الرجل وزوجته، أنه خلال اصطحابها لدورة المياه، تركا نجلهما رفقة تلك السيدة، وعقب عودتهما فوجئا بعدم تواجدهما.

ضبط مرتكبة الواقعة

وعلى الفور، تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، توصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكبة الواقعة «ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر»، وبرفقتها الطفل المختطف.

وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة؛ بسبب معايرة زوجات أشقاء زوجها لها لعدم إنجابها ذكور؛ إذ أوهمت زوجها أنها حامل، وأشاعت ذلك وسط أهليته وجيرانها، عاد الطفل لأهليته.