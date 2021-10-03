احتجاز عمانيين داخل سياراتهم وقطع طرق رئيسية جراء «إعصار شاهين» (فيديو)

تسبب إعصار شاهين، الذي وصل إلى سواحل سلطنة عمان، اليوم الأحد، في احتجاز مواطنين داخل سياراتهم، وقطع طرق رئيسية، بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية المصاحبة له، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت «هيئة الدفاع المدني» في السلطنة عمان، إن فرق الإنقاذ استجابت لـ9 بلاغات تتعلق باحتجاز أشخاص بسياراتهم في محافظة مسقط، نتيجة الأمطار الغزيرة الناتجة عن الإعصار، فيما ذكرت وكالة الأنباء العمانية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، ان فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 25 شخصا، جميعهم في صحة جيدة.

«إعصار شاهين» يتسبب في قطع الحركة المرورية على طريق السلطان قابوس

وأشارت الوكالة العمانية، إلى أن «إعصار شاهين» تسبب في قطع الحركة المرورية على طريق السلطان قابوس، خصوصا في حي الوزارات ومقابل طريق جامع السلطان قابوس الأكبر.

وطالبت «هيئة الدفاع المدني» مستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر واستخدام مسارات بديلة، كما ناشدت الجهات المختصة جميع السكان بضرورة البقاء في المناطق الآمنة وعدم الخروج إلا للضرورة.

وشهدت محافظة مسقط أمطارا شديدة الغزارة، من جراء التأثيرات المباشرة للإعصار، وبدء سريان وادي عدي ووادي الخوير، فيما ارتفع منسوب المياه في منطقة الزاهية بولاية مطرح من جراء التأثيرات المباشرة لـ«إعصار شاهين»، حيث جرى توجيه المواطنين والمقيمين بالصعود إلى أعلى منازلهم.

بدورها، دعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية، المزارعين والنحالين ومربي الثروة الحيوانية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم وسلامة خلايا النحل والمواشي، ودعت الوزارة العمانية، الجميع إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وعدم الاقتراب من السدود.

#شاهين

ولاية مطرح:

توجيه للسكان بالصعود إلى أعلى منازلهم. ????

يرجى الحذر. pic.twitter.com/vF0ICm6aFH — كيقباد (@The_Storme4) October 3, 2021

من جانبها، ذكرت شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية، أن معظم سكان سلطنة البالغ عددهم 5 ملايين نسمة يعيشون في مسقط وحولها.

مسقط فجر هذا اليوم .. الله يحفظ شعب عمان وأرضها pic.twitter.com/suByvqcgPf — MUNA_ALKAABI (@Meem_SHJ) October 3, 2021