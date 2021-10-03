صحيفة: الرئيس الأفغاني السابق و53 شخصا آخرين غادروا كابول بـ 4 مروحيات

كشفت صحيفة «هشت صبح» الأفغانية، أن الرئيس الأفغاني السابق، اشرف غني، فر من بلاده إلى الإمارات عبر أراضي أوزبكستان مستخدما مروحية رئاسية وطائرة ركاب كازاخستانية، وفاقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت «هشت صبح» نقلا عن مصدر في محيط غني، إن رئيس أفغانستان السابق و53 شخصا آخرين، بينهم زوجته رولا غني، غادروا العاصمة كابول في 15 أغسطس الماضي، قبل سيطرة «طالبان» على المدينة، بواسطة 4 مروحيات رئاسية.

وأشارت الصحيفة الأفغانية، إلى أنه كان على متنها 22 طيارا وخبيرا فنيا و22 حارس أمن ولم يحملوا جوازات سفر.

ووصل غني مع زوجته ومسؤولين مقربين منه إلى مطار مدينة ترميزا في أوزبكستان حيث قضوا 31 ساعة تحت حماية 200 عسكري أوزبكي، وفي 16 أغسطس الماضي، هبطت في مطار ترميزا طائرة لم تحمل أي علامات كانت فيها 60 مقعدا، وتباع المصدر قائلا: «ركبناها واحد تلو الآخر ونحن جائعون».

وأوضح المصدر: «لن نكن نعرف إلى أين كنا متجهين، وبعد دقائق أقلعت الطائرة وأبلغنا بأننا نتجه إلى الإمارات. وفي الطائرة تلقينا للمرة الأولى منذ 28 ساعة قليلا من الماء والطعام».

وأضافت الصحيفة الأفغانية، أن الطائرة تابعة لشركة «فلاي جيت» FlyJet الكازاخستانية وهي أقلعت من ترميزا في طريق إلى أبو ظبي وعلى متنها غني ومرافقوه الـ53، موضحة نقلا عن المصدر، أن الطائرة هبطت في مطار أبو ظبي بعد نحو 3.5 ساعة وبعد ذلك تم استقبال غني وزوجته وأقرب مرافقيه من قبل عدة رجال عرب، مضيفا أنه لم ير الرئيس السابق منذ ذلك اليوم.

مسؤولون إماراتيون أبلغوا أن القادمين مع غني لا يمكنهم البقاء في البلاد

وأشار المصدر، إلى أن المسؤولين الإماراتيين أبلغوا أن القادمين مع رئيس أفغانستان السابق لا يمكنهم البقاء في الإمارات، وبعض الأفغان الذين وصلوا مع غني أودعوا مخيمًا للاجئين الأفغان الذي أقامه الأمريكيون في أبو ظبي بينما ذهب الباقون في طريقهم.

مقتل عروس وإصابة عدد من الحضور جراء إلقاء قنبلة خلال زفاف شمال أفغانستان

وفي سياق آخر، أسفر حادث تفجير قنبلة يدوية خلال حفل زفاف في ولاية جوزجان الواقعة شمال أفغانستان، أمس السبت، إلى مقتل العروس وإصابة عدد من الحضور، وقال مصدر أمني أفغاني لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية إن القنبلة انفجرت في حفل زفاف في منطقة عكشا بمدينة آقشة في ولاية جوزجان ظهر أمس السبت.

وأشار المصدر، إلى أن الانفجار الذي وقع في فندق للأفراح أدى إلى مقتل العروس وإصابة عدد آخر ممن حضروا حفل الزفاف، فيما قال مدير الإعلام والثقافة بالولاية الأفغانية، هلال بلخي، للصحفيين، إن إلقاء القنبلة وقع نتيجة عداوة مع العروس.

وأوضح بلخي، ان التقارير الأولية، أشارت إلى أن قنبلة يدوية ألقيت على العروس في غرفتها بالفندق، وأضاف مدير الإعلام بالولاية، أن عناصر الأمن وصلت إلى المنطقة وسيتم الكشف عن كافة التفاصيل بعد انتهاء التحقيقات.

وقالت أوردت وسائل إعلام، إن الانفجار تسبب في إصابة 5 أشخاص، فضلا عن مقتل العروس.

وفي باكستان، لقى 5 من أفراد الأمن مصرعهم عندما هاجم إرهابيون، سياراتهم في منطقة وزيرستان الشمالية بـ مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، فيما قال الجيش الباكستاني، مساء أمس السبت في بيان، إن عملية التمشيط جارية للقضاء على أي إرهابي يتم العثور عليه في المنطقة عقب الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أشار في وقت سابق، إلى إجراء حكومته محادثات مع فصائل من حركة «طالبان باكستان» من أجل المصالحة والسلام، فيما نتج عن تصريحات المسؤول الباكستاني، موجة من ردود الفعل الغاضبة من قبل بعض أحزاب المعارض، وطالب «حزب الشعب»، الحكومة بضرورة إبلاغ البرلمان عما يحدث وراء الستار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.