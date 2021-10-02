«طالبان باكستان» تعلن وقف إطلاق النار حتى 20 أكتوبر الجاري

أعلنت حركة «طالبان باكستان» عن وقف إطلاق النار في منطقة وزيرستان الجنوبية بولاية خيبر باختونخوا الواقعة شمال غربي البلاد حتى 20 أكتوبر الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت الحركة في بيان، إن قادتها دعت جميع المسلحين للالتزام بوقف إطلاق النار اعتبار من 1 أكتوبر الجاري، وفقا لما ذكرته قناة «جيو تي في» الباكستانية.

وكان قائد جماعة «تحريك طالبان باكستان» يدعى «خوازا دين ألياس شيرخان»، وأيضاً نقيب في الجيش الباكستاني يبلغ عمره 27 عاماً، قتلا، أمس الأول الخميس، خلال عملية عسكرية في مدينة تانك بإقليم خیبر باختونخوا في باكستان، كما جرت خلال العملية استعادة أسلحة وذخيرة من المخبأ، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».

«خان»: هناك مفاوضات بشأن هدنة مع قادة جماعات مسلحة تابعة لـ «طالبان باكستان»

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أشار في وقت سابق، في تصريحات تليفزيونية، إلى وجود مفاوضات بشأن الهدنة مع قادة جماعات مسلحة تابعة لـ «طالبان باكستان»، مؤكدا أن الحكومة مستعدة للعفو على المسلحين الذين يلقون سلاحهم.

وقال خان: «أعتقد أن بعض جماعات طالبان الباكستانية يريدون بالفعل التحدث إلى حكومتنا من أجل السلام، والمصالحة»، مضيفا إن المحادثات جارية مع بعضهم، وأشار رئيس الوزراء الباكستاني، إلى أن حركة «طالبان» الأفغانية تساعد في هذه المحادثات.

رئيس وزراء باكستان يتوقع التوصل إلى صفقة مع «طالبان باكستان»

وتوقع خان التوصل إلى صفقة مع حركة طالبان باكستان، وقال رئيس الوزراء الباكستاني، إن لا يؤمن بالحلول العسكرية، مشيراً إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدما في أفغانستان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.