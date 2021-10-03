الرجال يفوزن على النساء فى «شورى قطر».. واتهامات تلاحق انتخابات العراق قبل بدايتها

شهدت عدد من الدول في منطقة الخليج، أحداثًا مهمة خلال الساعات القليلة الماضية، منها الانتخابات التشريعية التي شهدتها قطر، أمس السبت، أسفرت هذه الانتخابات على فوز الرجال بعضوية أول مجلس شورى، وعدم حصول النساء على أي مقعد، فيما تستعد العراق لانتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر الجاري، بينما اتهم زعيم ميليشيا «عصائب أهل الحق» العراقية، قيس الخزعلي، جهات دولية مسبقاً بتزوير الانتخابات العراقية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات التشريعية في قطر، اليوم الأحد، الفائزين بجميع المقاعد الـ30 التي جرى الاقتراع عليها لعضوية أول مجلس شورى، وجميعهم من الرجال وعدم حصول النساء على أي مقعد، وفقًا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

لجنة الانتخابات القطرية: 63.5% مشاركة في التصويت

وأشارت اللجنة القطرية، إلى أنَّ نسبة المشاركة في التصويت بلغت 63.5%.

وجرت في قطر، أمس السبت أول انتخابات تشريعية لمجلس شورى البلاد، وبدأت العملية الانتخابية في تمام الساعة الثامنة صباح السبت بتوقيت الدوحة «07:00 صباحا بتوقيت القاهرة» واستمرت حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي «05:00 مساءا بتوقيت مصر»، حيث توافد الناخبون لاختيار 30 عضوًا من أعضاء المجلس البالغ عددهم 45، من بين 233 مرشحًا متنافسًا، في حين سيعين أمير البلاد تميم بن حمد، الـ15 عضوًا الآخرين، طبقًا لدستور البلاد.

وكانت الدائرة الخامسة، فوزر مرشحها بالتزكية لعدم وجود منافس له خلال إعلان الكشوف النهائية للمرشحين في 15 سبتمبر الماضي، فيما كان بين المرشحين 26 سيدة في 14 دائرة انتخابية، لكن لم يحالف أيًا منهنّ الحظ في الفوز بمقعد في المجلس.

وفي العراق، تستعد البلاد لانتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر الجاري، والتي تعهدت حكومة مصطفى الكاظمي بإجرائها على إثر موجة من الاحتجاجات الشعبية، وسط سلسلة من التحديات أبرزها الأزمة الاقتصادية الصعبة، والنفوذ المتزايد لفصائل مسلحة، وفساد، وفقًا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وكانت مفوضية الانتخابات المستقلة في العراق، دعت في وقت سابق، نحو 25 مليون ناخب للمشاركة في الانتخابات المبكرة، التي يتنافس فيها أكثر من 3200 مرشح للفوز بـ329 مقعداً هو مجموع مقاعد مجلس النواب التي خصص 25% منها للنساء.

الانتخابات ستجرى بحسب قانون جديد يعتمد دوائر مغلقة

وستجرى الانتخابات العراقية، بحسب قانون انتخابي جديد يعتمد دوائر انتخابية مغلقة، بحيث أصبح الترشح لا يتطلب الانضواء في قوائم ويمكن أن يقتصر على عدد محدود من المرشحين، بحسب عدد السكان في كل دائرة.

من جهته، اتهم زعيم ميليشيا «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، أمس السبت، جهات دولية مسبقاً بتزوير الانتخابات العراقية، وقال إنَّ الانتخابات لن تغير الخارطة السياسية، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«الكاظمي» يؤكد رفضه أي تأثير على الجنود خلال الاقتراع

وكان الكاظمي كان أصدَر في وقت سابق، توجيهات للقوات الأمنية حول انتخابات 10 أكتوبر الجاري، وأكّد رئيس الوزراء العراقي، رفضه أي تأثير على الجنود خلال الاقتراع، فضلاً عن منع غلق أي طريق يوم الانتخابات

وفي الكويت، قالت صحيفة «القبس»، إنَّ مكافآت نهاية الخدمة لموظفي البلاد غير الكويتيين لم تسلم من تداعيات أزمة شح السيولة، حيث ما زالت تلك المكافآت تواجه مشكلة تأخير الصرف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت «القبس» الكويتية، إلى أنَّ ديوان الخدمة المدنية، طلب من وزارة المالية نقل ميزانية المكافآت منه وتوزيعها على الجهات الحكومية، لصرفها بعد موافاة الديوان وأخذ موافقته، لحل أزمة توفير السيولة لصرف تلك المكافآت.