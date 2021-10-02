القطريون يصوتون اليوم لأول مرة في انتخابات تشريعية لاختيار مجلس شورى

يتوجه الناخبون في قطر إلى صناديق الاقتراع، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى في انتخابات أثارت جدلا داخليا حول المشاركة في الانتخابات والمواطنة.

ومن المقرر أن يتم انتخاب ثلاثين عضوا من أعضاء المجلس المؤلف من 45 مقعدا بينما سيستمر أمير البلاد في تعيين الأعضاء الخمسة عشر المتبقين في المجلس الذي سيتمتع بسلطة تشريعية ويصادق على السياسات العامة للدولة والميزانية.

لا سيطرة على الهيئات التنفيذية

غير أن المجلس الذي سيجري انتخابه لا يملك سيطرة على الهيئات التنفيذية التي تضع السياسة الدفاعية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية في تلك الدولة الصغيرة الثرية المنتجة للغاز، والتي تحظر الأحزاب السياسية.

وكان قد تم الموافقة على هذه الانتخابات في استفتاء جرى على الدستور في 2003، لتجرى الانتخابات قبل استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم العام المقبل.

18 امرأة تخوض المنافسة

وتخوض 18 امرأة الانتخابات من بين نحو 183 مرشحا يأملون في انتخابهم في مراكز الاقتراع في 30 منطقة في قطر التي تجري انتخابات بلدية منذ عدة سنوات.

ونظم المرشحون حملاتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ولقاءات مجتمعية ولوحات إعلانات على جوانب الطرق.

تجربة جديدة

وقال ألين فرومهيرز، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة ولاية جورجيا، حسب رويترز، إن الانتخابات تشير إلى أن عائلة آل ثاني الحاكمة في قطر «لا تأخذ فحسب على محمل الجد فكرة المشاركة الرمزية للسلطة لكنها تتقاسم أيضا بشكل فعلي السلطة مؤسسيا مع الجماعات القبلية القطرية الأخرى».

ووصف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الشهر الماضي، التصويت بأنه تجربة جديدة، وقال إنه لا يمكن توقع أن يكون للمجلس منذ العام الأول «الدور الكامل لأي برلمان».