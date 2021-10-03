«التنبؤات العمانية»: مسار إعصار «شاهين» غير اعتيادي وسرعة الرياح تصل 135 كم في الساعة

قال رئيس التنبؤات في هيئة الطيران العمانية، إن الأمطار ستصل إلى الدول المجاورة للسلطنة، مشيرا إلى أن مسار إعصار شاهين غير اعتيادي.

وأضاف المسؤول العماني، أن الأمطار الغزيرة ستستمر بسبب الإعصار، فيما قالت هيئة الأرصاد الجوية العمانية لقناة «العربية»، إن سرعة الرياح المصاحبة لإعصار «شاهين» غير مسبوقة.

وأشارت هيئة الطيران المدني العُماني، في تحذير رقم 4، إلى احتمال استمرار أمطار غزيرة جدا بمحافظتي مسقط وجنوب الباطنة ، مضيفة أن مركز إعصار شاهين يبعد 80 كيلو مترا عن محافظة مسقط.

وأضافت الهيئة العمانية، ان آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، أظهرت تمركز الإعصار حاليا على دائرة عرض 24.4 درجة شمالا وخط طول 59.3 درجة شرقا، ويستمر في حركته نحو سواحل محافظتي جنوب و شمال الباطنة.

وأهابت هيئة الطيران المدني في السلطنة، بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العمانية.

السلطات العمانية تتوقع هطول أمطار غزيرة

وتوقعت السلطات العمانية، هطول أمطار غزيرة تتراوح بين 200- 500 ملم، وتؤدي إلى فيضانات الأودية ومجاري السيول.

وقال مركز إدارة الحالات الطارئة العماني، إن سرعة الرياح وصلت إلى 135 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج 12 متر.

وفي سياق متصل، تمكنت فرق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف، إنقاذ شخصين على إثر احتجاز مركبتهم بمنطقة العذيبة ببوشر وهم بصحة جيدة، وفاق لما ذكرته وكالة الانباء العمانية الرسمية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».