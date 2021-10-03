حملة «معا نطمئن» تجوب شوارع بورسعيد لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

تواصل مراكز تلقي لقاحات كورونا استقبال المواطنين ضمن حملة «معا نطمئن.. سجل الآن»، والتي تجوب ميادين محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، وتهدف إلى تسجيل المواطنين على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة، وتوجيههم إلى أقرب مركز من مراكز الشباب التي بدأ العمل بها تزامنا مع انطلاق فعاليات الحملة بالمحافظة.

وتحث الحملة المواطنين على التسجيل بالموقع الإلكتروني الخاص باللقاحات، وتلقي اللقاح، خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية للتوسع في التطعيمات.

«أبو هاشم» يتفقد مركز لقاحات كورونا بمركز شباب الزهور

وتفقد، اليوم، الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد مركز لقاحات كورونا بمركز شباب الزهور، يرافقه الدكتور محمد جودة مساعد مدير الطب الوقائي، حيث اطمئن على توافر اللقاحات بكميات كافية، وانتظام سير العمل بالمركز، والتزام المترددين بخطوط السير الموضوعة.

مخزن إقليمي لتخزين لقاح فايزر بدرجة -80 درجة مئوية

وأشار وكيل وزارة الصحة ببورسعيد إلى أن بورسعيد جهزت المخزن الإقليمي الخاص بلقاح فايزر، حيث يحتوي على «2 فريزر» عاليين التبريد وتصل درجة الحرارة داخلهما إلى -80 درجة مئوية، كما يحتوي علي شريحة ذكية يتم تسجيل هواتف المسؤولين عليها، وتقوم بإرسال رسائل تلقائية تحذيرية حال وجود أي خلل في سلسلة التبريد الخاصة بالحفظ.

كما أضاف وكيل وزارة الصحة أن كل فريزر يتسع لتخزين ما يزيد عل 200 ألف جرعة من لقاح فايزر.

وقدم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، الشكر والتقدير لكل من دكتورة بانسيه إبراهيم مسؤول التطعيمات بالمديرية، والدكتور هيثم طايل وكل العاملين بالمخزن الإقليمي للطعوم والأمصال ببورسعيد، لما بذلوه من جهد كبير لسرعة تجهيز المخزن الخاص بلقاح فايزر.