الحكومة تنفي عجز «فاكسيرا» عن إنتاج المستهدف من لقاحات كورونا

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، لكشف حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن عدم قدرة مصنع إنتاج لقاحات فيروس كورونا بمجمع مصانع فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر، على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة، إذ نفت الوزارة من جانبها، الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدة أنّ مصانع فاكسيرا في مدينة 6 أكتوبر، أُنشئت وفقًا لأعلى مستويات الجودة وطبقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، بهدف إحداث نقلة نوعية في إنتاج اللقاحات.

مليار جرعة لقاح سنويا

وأكدت وزارة الصحة والسكان، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية لمصانع فاكسيرا إلى 3 ملايين جرعة لقاح يوميا، بمعدل مليار جرعة سنويا، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية لإنتاج اللقاحات، باعتباره أحد أكبر المصانع لإنتاج لقاحات فيروس كورونا في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، والتحول لمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات، وتصديرها للدول الأفريقية بهدف توطين صناعة اللقاحات في القارة الأفريقية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّ مصنع إنتاج اللقاحات بمجمع مصانع فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر، مقام على مساحة نحو 6 آلاف متر، ويضم منطقة المعامل للرقابة على جودة الإنتاج، وتشمل 8 معامل مركزية مزودة بأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة الإنتاج في مراحله المختلفة، ومنها قياس ثبات المنتج النهائي، إلى جانب اختبارات مأمونية المنتج النهائي، واختبارات جودة مُدخلات التصنيع طبقاً للمعايير الموصي بها من منظمة الصحة العالمية.

السعة التخزينية في غرف التبريد تصل لـ150 مليون جرعة

وتابعت أنّ المصنع يضم غرف التبريد الخاصة بحفظ اللقاح في مراحله المختلفة، بدايةً من المواد الخام وصولا إلى المنتج النهائي؛ حيث تصل السعة التخزينية بغرف التبريد إلى 150 مليون جرعة، وتم تجهيز تلك الغرف طبقًا للمواصفات القياسية العالمية الخاصة بحفظ اللقاحات، كما أنّها مزودة بمراقب إلكتروني لضمان التخزين الآمن.

وناشدت وزارة الصحة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماع، بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم (25354150 /02)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.