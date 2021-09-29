الفرق بين لقاحات كورونا في مصر.. الأعراض ونسبة الفاعلية

يبحث كثير من المواطنين عن الفرق بين لقاحات كورونا في مصر، عقب إعلان وزارة الصحة والسكان توفير العديد من اللقاحات في مراكز التطعيم المختلفة داخل المحافظات في مصر، وتتعدد الفروق بين اللقاحات من حيث طبيعة المنشأ وفاعلية للقاحات، إضافة للأعراض المصاحبة عند التطعيم وأخذ اللقاحات.

الفروق بين لقاحات كورونا مصر

وتوضح السطور التالية، الفروق بين لقاحات كورونا في مصر، وفقا لما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية، عن الفروق بين اللقاحات وكذلك الأعراض المشابهة عند أخذ اللقاح، ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة.

لقاح جونسون آند جونسون

يعد اللقاح مأمونا وفعالا لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية تؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالمرض الوخيم، مثل فرط ضغط الدم وأمراض الرئة المزمنة وأمراض القلب الخطيرة وداء السكري.

نسبة الفاعلية

بلغت نسبة فاعلية لقاح جونسون آند جونسون في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ودخول المستشفى 85.4%.

لقاح سينوفاك

فيما يتعلق بنسبة فعالية اللقاح الصيني، أظهرت تجربة موسعة أنّ إعطاء جرعتين بفاصل زمني 21 يوما، يحقق فعالية بنسبة 79% ضد عدوى فيروس كورونا المصحوبة بأعراض بعد الجرعة الثانية بـ14 يوما أو أكثر، وكانت فاعلية اللقاح في تجنب الحاجة لدخول المستشفى 79%.

لقاح أسترازينيكا

بلغت نسبة فاعلية لقاح أسترازينيكا في الوقاية من كورونا عقب التجارب التي أجريت وفقا للتجارب التي أجريت، 76%.

فاعلية لقاح فايز ومودرنا

تصل نسبة فاعلية لقاح فايز ومودرنا إلى 90% وفقا للدراسات التي أُجريت في المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية.

الأعراض الجانبية للقاحات

أكدت منظمة الصحة العالمية وجود بعض الأعراض المصاحبة للحصول على لقاحات كورونا المختلفة.

الأعراض الأكثر شيوعا حال الحصول على لقاح كورونا

- ألم في موضع الحقن.

- صداع.

- تعب وآلام في العضلات أو المفاصل.

- حمى.

- قشعريرة.

- غثيان.