ليبيا تحصل على شحنة ثانية من اللقاحات الإيطالية لفيروس كورونا

أعلنت السلطات الليبية اليوم، تلقيها شحنة من لقاحات فيروس كورونا، من الحكومة الإيطالية، حيث وصلت مساء أمس السبت مطار معيتيقة الدولي في ليبيا.

شحنة ثانية من لقاحات فيروس كورونا

وتعد شحنة اللقاحات الإيطالية هي الثانية من نوعها، وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة الليبية، فإن تلك الشحنة تأتي في إطارالتنسيق بين وزارة الصحة الليبية وسفارة إيطاليا لدى ليبيا، إضافة إلى التعاون الثنائي المشترك بين الدولتين.

501 ألف و600 شحنة من لقاح استرازينيكا

ويذكر أنّه إلى جانب الشحنتين الأولى والثانية اللتين وصلتا إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي عبر رحلتين جويتين، فإنه من المقرّر أن تمنح الحكومة الإيطالية ليبيا شحنة ثالثة عبارة عن نحو 144 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، حيث إنّ إحدى الشحنتين تشمل 240 ألف جرعة، والأخرى 117 ألفا و600 جرعة، ليكون إجمالي عدد الجرعات التي حصلت عليها وزارة الصحة الليبية 501 ألف و600 جرعة.

وضع مأساوي ونقص الأكسجين من مراكز العزل

وكانت مستشفيات ليبيا ووحداتها الصحية قد شهدت أواخر شهر أغسطس الماضي أوضاعاـ صعبة بعد تفاقم الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد، الأمر الذي أدى إلى نفاد الأوكسجين من بعض مراكز العزل، وتزامن ذلك إعلان بعض مراكز عزل المصابين في غرب ليبيا عدم توفر الأكسجين لديها، وذلك لوقف استقبال حالات مصابة جديدة بالفيروس.

استغاثات لإمداد مراكز في غرب ليبيا بالأكسجين

وفي السياق ذاته كانت بلدية درج بغرب ليبيا قد طالبت الحكومة الليبية بسرعة التدخل وإمداد المركز بالأكسجين، خوفا من وقوع كارثة إنسانية، نظرا لأعداد المصابين داخله، ويذكر أنّ تلك البلدية هي آخر مراكز العزل الذي أعلنت نقص الأكسجين لديها، وكان مصدر بوزارة الصحة الليبية قد أشار إلى أن هناك تخوفا من زيادة الأعداد بشكل يفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات، وطالب بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين.