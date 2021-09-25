مستشفى قوص استقبل 7 مصابين.. استعدادات قنا لموجة كورونا الرابعة

استقبل قسم العزل بمستشفى قوص المركزي جنوب محافظة قنا، حالات مصابة بكورونا ضمن الموجة الرابعة، وسط إجراءات احترازية، بعد أن سجل المستشفى الذي يعتبر من أوائل مستشفيات العزل في المحافظة، صفر كورونا نهاية الموجة الثالثة لفيروس كورونا في مصر.

تفاصيل استقبال حالات كورونا بمستشفى قوص

وقال الدكتور أحمد النحاس، مدير مستشفى قوص، إن المستشفى حاليا به 7 حالات كورونا، وهم أول حالات استقبلها المستشفى في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، من بينهم 3 حالات قد تكون شفيت، لافتا أنه تم إرسال العينات وفي انتظار النتائج وغالبا سلبية لأن حالتهم الصحية جيدة جدا.

استعدادات محافظة قنا للموجة الرابعة لفيروس كورونا

ومن جانبه قال وكيل وزارة الصحة في قنا، إن مديرية الصحة استعدت لـ الموجة الرابعة لفيروس كورونا، بإعادة فتح أقسام العزل في المحافظة وسوف نتعامل معها بخبرات الموجات الثلاث للفيروس، كما أن المديرية استعدت بكل المستلزمات الطبية اللازمة والتأكيد على توافر الأكسجين في كل المستشفيات ومتابعة المخزون لدى كل مستشفى من خلال لجنة مشكلة، إضافة إلى زيادة مراكز التطعيم ضد الفيروس.

وأكد أن مديرية الصحة تعمل حاليا على تطعيم العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ديوان عام المحافظة وجميع المديريات في المحافظة، حتى لا يتعرضوا لعقوبة المحافظ الذي قرر منع دخول الموظفين غير المطعمين إلى محل عملهم في المصالح الحكومية من أول أكتوبر، موضحا أن هناك مديريات انتهت من تطعيم العاملين بها، كما تقوم الفرق الطبية بتطعيم باقي الموظفين في هذه المصالح ومنها التربية والتعليم.

إقبال كثيف على التسجيل في حملة «معا نطمئن.. سجل الآن»

من جانبها، أنهت فرق التواصل المجتمعي بالمديرية بمشاركة فريق الوزارة يومها الثالث في التسجيل للمواطنين من أجل حصولهم على اللقاح.

وقال الدكتور راجي تاوضروس مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، إن الحملة أنهت فاعلياتها في الميادين العامة بجميع مراكز المحافظة التي استمرت لمدة 3 أيام.

وأضاف «تاوضروس»، أن الحملة عملت على تسجيل المواطنين على موقع الوزارة المخصص لذلك تسهيلا لهم والتأكد من وصول رسالة التسجيل للمواطنين حتى يتثنى لهم حصولهم على اللقاح ضد فيروس كورونا.