ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا عالميا إلى 235.4 مليون حالة

ارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، على مستوى العالم، منذ ظهوره قبل عامين، إلى 235417004 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4811563 حالة، بينما زادت حالات الشفاء إلى 212226720 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 318105 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «وكالة السيطرة على الأمراض»، اليوم، تسجيل 2086 إصابة إضافية بـ«كورونا»، شملت 2058 محلية، و3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 318105 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس، إلى 2507 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

من جانبها، أعلنت وزارة دفاع كوريا الجنوبية، أمس السبت، إصابة 46 جنديًا في وحدة بالجيش في بلدة يونتشيون، الواقعة جنوب الحدود مع الجارة الشمالية، بكورونا، لترتفع حصيلة الإصابات المبلغ عنها في الجيش إلى 1828 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في الولايات المتحدة إلى 43533168 حالة

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، أمس السبت،‏‎ 118845 ‎‏إصابة ‏ بـ«كورونا»، ‏‏‏‏و‏‎‏‎‏‎ 2027‎‏‎‏حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 43533168‎‏ حالة، فيما صعدت حالات الوفيات إلى ‏‎698672‎‏ حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

الصحة البرازيلية: حصيلة الوفيات بالفيروس وصلت إلى 597723 حالة

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة، 13466 إصابة بالفيروس و468 وفاة، أمس السبت، موضحة أن مجموع الإصابات بـ«كورونا» بلغ 21459117 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 597723 حالة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، أن عدد المشاركين في المظاهرات، التي شهدتها البلاد، أمس السبت، ضد استخدام بطاقات الدخول الصحية في ظل كورونا، ارتفع إلى نحو 48 ألف شخص، موضحة أنها سجلت 47935 شخصا شاركوا في 173 فعالية احتجاجية شهدتها مدن البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وفي «باريس»، رصدت الشرطة، 5335 متظاهرا ساروا عبر الساحات في 5 قوافل، وأشارت قوات الأمن الفرنسية، إلى أن المظاهرات جرت بشكل سلمي ولم تسجل أي اشتباكات، فيما احتجز 3 أشخاص، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.