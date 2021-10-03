14 ميزة لبطاقة الخدمات المتكاملة قبل إطلاق المرحلة الثانية بساعات

تعلن وزارة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق منظومة المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة 2021 للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة التضامن، حيث سيتم إطلاق المرحلة خلال الساعات المقبلة.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على أن المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة 2021 تستهدف إعاقات شديدة مثل «الشلل الدماغي، الجذام، ومتلازمة داون، وفقد البصر التام، وطيف التوحد، ضمور العضلات وذوي القزامة، والشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، وفقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف، وصغر أو كبر حجم الرأس»، بالإضافة إلى الإعاقات التالية:

- ضعف الأبصار: استهداف درجة الأبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- ضعف السمع ستكون درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- شلل الأطفال في طرف واحد.

الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، الأوراق المطلوبة للحصول على البطاقة كالتالي:

- تقرير طبي حديث.

- 3 صور شخصية.

- 3 صور طبق الأصل لشهادة الميلاد.

- 3 صور بطاقة شخصية.

- استمارة النت بطباعة ميعاد الحجز.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وأكدت التضامن أن بطاقة الخدمات المتكاملة تحمل العديد من المزايا لحامليها، ومميزاتها كالتالي:

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الإعفاء من الضرائب.

- خصومات على الأندية الرياضية.

- الدمج في المدارس.

- الجمع بين معاشين.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان، للانتهاء من الإجراءات المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، موضحا أنه سيتم فتح المرحلة الثانية خلال ساعات.