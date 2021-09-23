أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة خطوات لحجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية، مشيرة إلى أنه تم إصدار أكثر من 850 ألف بطاقة خدمات متكاملة حتى الآن، حيث يتم حصر عدد المتقدمين على الموقع الخاص بالتقديم على بطاقة الخدمات المتكاملة، ومراجعة بياناتهم، وإصدار البطاقات أولا بأول، وذلك بشكل يومي.

6 خطوات لحجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأشارت إلى أن هناك خطوات حجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية تتمثل فيما يلي:

- تقديم الطلب والتسجيل اضغط هنا والتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسؤولية قانونية ويتوقف عليها قبول الطلب أو رفضه.

- بعد ملء بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية من خلال مجموعة أسئلة، والتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

- بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك وعليك الاحتفاظ به.

- حجز كشف طبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، هي الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

- في حالة قبول الطلب احجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي اخترته في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتمّ تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

- يتم تحديد درجة ونوع الإعاقة، بناءً على الكشف الطبي، وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

أنواع الإعاقات المستهدفة ببطاقة الخدمات المتكاملة

أوضح مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي، أن بطاقة الخدمات المتكاملة تستهدف الإعاقات الشديدة، وهم مايلي:

- متلازمة داون.

- الشلل الدماغي.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- الجذام.

- فقد البصر التام.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- ذوي القزامة.

- فقد السمع التام.

- البتر متعدد الأطراف.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- ضمور العضلات، طيف التوحد.